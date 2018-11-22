с чего всё началось

Новосибирский областной суд во второй раз вынес приговор Евгению Чуплинскому, виновному в убийстве 19 женщин. Серийный убийца, жестоко расправлявшийся с "ночными бабочками" в 1998-2005 годах, осужден к пожизненному сроку. Дело новосибирского "потрошителя" рассматривали присяжные.

Происшествия Происшествия Адвокат рэпера Хаски сообщил о трех административных протоколах

Происшествия Происшествия На стройке около станции метро «Саларьево» произошло обрушение На стройке около станции метро "Саларьево" в Новой Москве произошло обрушение, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Происшествия Происшествия В результате наезда на толпу школьников в Китае погибли пять человек

Происшествия Происшествия В Подмосковье застрелили предпринимателя Предпринимателя расстреляли в городе Видный в Подмосковье, следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Происшествия Происшествия Ространснадзор исключил вину авиакомпании в инциденте в Шереметьево Пока идет проверка, можно сказать, вероятность вины авиакомпании в том, что человек попал под колеса шасси, мала.

Происшествия Происшествия СК начал проверку обрушения моста под Воронежем Следователи работают на месте обрушения автомобильного моста в Терновском районе, сообщили в управлении СКР по Воронежской области.

Происшествия Происшествия Пострадавшая при пожаре в Туле женщина находится в тяжелом состоянии Женщина, пострадавшая на пожаре в жилом доме в Туле, в котором в среду вечером погибли четверо детей, находится в тяжелом состоянии.

Происшествия Происшествия Автобус с 17 детьми попал в аварию во Владивостоке

Происшествия Происшествия Красноярский край: в отделении Пенсионного фонда прошли обыски Сотрудники УФСБ и следователи СКР по краю 21 ноября провели обыски в ОПФР по Красноярскому краю, а также в жилых помещениях, принадлежащих должностным и юридическим лицам, причастным к данному преступлению.

Происшествия Происшествия У побережья Крыма затонула баржа с 3,3 тыс. тонн зерна На выходе из Керчь-Еникальского канала в Крыму затонула баржа, на борту которой находилось 3300 тонн зерна.

Происшествия Происшествия Врачи в КБР вытащили из мужчины пулю, которая была в нем 30 лет Компьютерная томография показала, что в груди пациента находится пуля. Врачи вытащили пулю и отправили мужчину домой.

Происшествия Происшествия Пьяных водителей предложили сажать на четыре года В МВД сообщили о двух инициативах, касающихся вождения в пьяном виде. До четырех лет предлагается увеличить срок лишения свободы за рецидив.

Происшествия Происшествия В Хабаровском крае изъяли у перекупщиков больше тонны черной икры

Происшествия Происшествия NYT: многих жителей не оповестили вовремя о начале пожара в Калифорнии Нежелание властей вызвать панику привело к тому, что подавляющее большинство жителей округа Бьютт (штат Калифорния) не были вовремя оповещены о начале природного пожара, ставшего самым крупным по числу жертв в истории Калифорнии.