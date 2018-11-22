Происшествия
Новосибирского маньяка повторно приговорили к пожизненному сроку
Новосибирского маньяка повторно приговорили к пожизненному срокуРоссийская газета02:28
Новосибирский областной суд во второй раз вынес приговор Евгению Чуплинскому, виновному в убийстве 19 женщин. Серийный убийца, жестоко расправлявшийся с "ночными бабочками" в 1998-2005 годах, осужден к пожизненному сроку. Дело новосибирского "потрошителя" рассматривали присяжные.
Российская газета02:28
с чего всё началось
«При новом рассмотрении дела суд не усмотрел оснований для освобождения Чуплинского от уголовной ответственности за убийства и приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — заявили в пресс-службе.RT на русском00:32
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Опять пожизненно: суд вынес новый приговор серийному маньяку Чуплинскому
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