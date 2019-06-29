Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собойВести.Ru 14:45

В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек. Приехавшая полиция предложила преступнику сдаться, но тот не выполнил требований и в итоге покончил с собой.

Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

Общество Детей из пострадавших от наводнения районов отправят в летние лагеря Президент России Владимир Путин поручил отправить в летние лагеря детей из пострадавших от наводнения районов в Иркутской области.

Интернет Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.

Политика Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.

Хоккей «Питтсбург» обменял Кессела на Гальченюка из «Аризоны» Как сообщает официальный сайт «Пингвинз», нападающий Фил Кессел продолжит карьеру в «Аризоне».

Шоу-бизнес Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Происшествия Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.

Происшествия Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).

Происшествия Город в Иркутской области эвакуируют из-за наводнения В городе Тулун уровень воды в реке Ия на утро 29 июня составил 1357 см. В городе Тулун Иркутской области проводят эвакуацию местных жителей из-за наводнения.

Политика Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.

Футбол Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» Жерсона Московский футбольный клуб "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Жерсону, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Политика Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20 Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло.

Общество В России утвердили список запрещенных к содержанию животных Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Футбол Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала семейный снимок со свадьбы сестры Сестра Светланы Лободы вышла замуж. На странице своего аккаунта в Instagram певица разместила общий снимок с ней и матерью.

Политика Названы последствия ассоциации с ЕС для Украины Соглашение об ассоциации с ЕС только навредило Украине, потому что европейские страны думают лишь о своей выгоде и пользуются Киевом, заявил 28 июня депутат Верховной рады Михаил Поплавский.

Армия и оружие В России разрабатывают катапультное кресло для перспективного бомбардировщика Разработка катапультных кресел для перспективного бомбардировщика находится в стадии рабочего проектирования.