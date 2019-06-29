Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собойВести.Ru вчера в 14:45

В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек. Приехавшая полиция предложила преступнику сдаться, но тот не выполнил требований и в итоге покончил с собой.

Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

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