Происшествия
Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собойВести.Ru 14:45
В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек. Приехавшая полиция предложила преступнику сдаться, но тот не выполнил требований и в итоге покончил с собой.
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Трамп заявил об отсутствии спешки в заключении торговой сделки с КНР
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Происшествия
Самодельный вертолет с двумя людьми на борту разбился в Канаде
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Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
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Происшествия
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Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
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В Москве зафиксировали самый холодный день за 70 лет
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Политика
Редактор FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
Власти Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
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Происшествия
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Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
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Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Эксперт о прощании с российским газопроводом: американцы выкрутили нам руки (Jyllands-Posten, Дания) (Jyllands-Posten)
Якобсен откровенно считает, что Дании «выкрутили руки» американцы.
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