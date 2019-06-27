Экономика
В Новосибирске разблокировали банковские счета ДепардьеРИА Новости 02:02
Инспекция ФНС России по Ленинскому району Новосибирска разблокировала операции по банковским счетам зарегистрированного в городе ИП Жерара Депардье, сообщили РИА Новости в УФНС России по региону.
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с чего всё началось
Сумму долга, из-за которой счета были заблокированы, в региональном Управлении ФНС пообещали уточнить в пятницу. Исполнительных производств, возбужденных на Жерара Ксавье Депардье, в базе данных службы приставов РБК Новосибирск не обнаружил.РБК Новосибирсквчера в 03:52
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