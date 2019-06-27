В Новосибирске разблокировали банковские счета ДепардьеРИА Новости 02:02

Сумму долга, из-за которой счета были заблокированы, в региональном Управлении ФНС пообещали уточнить в пятницу. Исполнительных производств, возбужденных на Жерара Ксавье Депардье, в базе данных службы приставов РБК Новосибирск не обнаружил.

с чего всё началось

Инспекция ФНС России по Ленинскому району Новосибирска разблокировала операции по банковским счетам зарегистрированного в городе ИП Жерара Депардье, сообщили РИА Новости в УФНС России по региону.

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