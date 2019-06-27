Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара ДепардьеРБК 04:11

Сумму долга, из-за которой счета были заблокированы, в региональном Управлении ФНС пообещали уточнить в пятницу. Исполнительных производств, возбужденных на Жерара Ксавье Депардье, в базе данных службы приставов РБК Новосибирск не обнаружил.

с чего всё началось

Сумма долга, из-за которой счета были заблокированы, не уточняется. Из документа следует, что налоговая служба приняла решение 20 июня. «РБК Новосибирск» отмечает, что исполнительных производств, возбужденных на Жерара Ксавье Депардье, в базе данных службы приставов не обнаружено.

Гаджеты «Ведомости»: производителей обяжут устанавливать российские приложения Минкомсвязь планирует обязать производителей устанавливать российские приложения на смартфоны и планшеты, которые продаются на территории страны, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию проекта законодательных поправок.

Авто Ford сократит 12 тыс. сотрудников по всей Европе Американский автоконцерн Ford в рамках реструктуризации производства уволит 12 000 сотрудников по всей Европе, говорится в сообщении компании.

Политика Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.

Шоу-бизнес В Москве простились с Аллой Покровской Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.

Происшествия В Сочи задержали «воскресшего Цапка» В Сочи задержали "воскресшего Цапка" Полицейские задержали мужчину, которого жители Краснодарского края приняли за "воскресшего" Сергея Цапка - лидера Кущевской группировки, умершего в 2014 году в СИЗО.

Транспорт Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводка Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье».

Общество Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.

Авто В России выпущен стотысячный кроссовер Renault Kaptur Московский завод Renault выпустил стотысячный Renault Kaptur. Юбилейным кроссовером оказалась машина в версии 4х4.

Общество Выпущенные косатки движутся к Шантарским островам Две косатки из приморской бухты Средней, выпущенные в море в Сахалинском заливе, двигаются в сторону Шантарских островов, где они были выловлены.

Происшествия В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.

Космос NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.

Политика США ввели санкции против двух чиновников Венесуэлы Как уточняется, санкции введены в отношении заместителя министра финансов Венесуэлы Луго Гомеса и главы национальной электрокорпорации Corpoelec, экс-министра электрических мощностей Мотты Домингеса.

Наука Вымирающий северный белый носорог появится на свет от умершего самца Вымирающий северный белый носорог может появиться на свет от умершего самца.

Политика Тереза Мэй заявила о готовности улучшения отношений с Россией Премьер-министр Великобритании заявила о том, что страна готова к улучшению отношений с Российской Федерацией.

Кино Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса Популярный британский актер Генри Кавилл присоединился к актерскому составу приключенческого фильма "Энола Холмс", который собирается снимать студия Legendary.

Религия Константинополь отказался признавать черногорских раскольников Патриарх Константинопольский Варфоломей направил президенту Черногории Мило Джукановичу письмо, оповестив политика, что Вселенская патриархия признает в данной балканской стране только митрополию Черногорско-Приморскую Сербской Православной Церкви (СПЦ), возглавляемую митрополитом Амфилохием.

Армия и оружие Разработчики раскрыли характеристики баллистической ракеты «Сармат» Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на форуме «Армия-2019», проходящем в подмосковной Кубинке, впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики.

Политика Путин рассказал о российском наказании Скрипаля Российский лидер Владимир Путин заявил, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль не представлял интереса для Москвы, так как получил свое наказание до отравления в Солсбери, передает РИА "Новости".

Кино Вышел дебютный трейлер новых «Ангелов Чарли» Видео наглядно демонстрирует, что зрителям представят трех разных по характеру ангелов Чарли, каждая из которых будет обладать своими талантами и обаянием.

Политика Премьер Грузии обвинил Саакашвили в беспорядках на улицах Тбилиси Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили виноват в беспорядках, которые начались в Тбилиси 20 июня.

Здоровье Медицинские специалисты назвали ключевые причины развития рака груди Ранее iReactor сообщал, что ключевая сотрудница медицинского образовательного учреждения имени Дэвида Геффена, главный генетик онкологического центра в Калифорнийском университете доктор Бет Карлан поведала о всех аспектах самостоятельного обнаружения рака яичников на первой стадии.