Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара ДепардьеРБК вчера в 04:11
Сумма долга, из-за которой счета были заблокированы, не уточняется. Из документа следует, что налоговая служба приняла решение 20 июня. «РБК Новосибирск» отмечает, что исполнительных производств, возбужденных на Жерара Ксавье Депардье, в базе данных службы приставов не обнаружено.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Сумму долга, из-за которой счета были заблокированы, в региональном Управлении ФНС пообещали уточнить в пятницу. Исполнительных производств, возбужденных на Жерара Ксавье Депардье, в базе данных службы приставов РБК Новосибирск не обнаружил.РБК Новосибирсквчера в 03:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Юрист Жерара Депардье сообщил о снятии ограничений со счетов актёра в Новосибирске
Говорит Москвавчера в 07:27
Представители Депардье прокомментировали блокировку его счетов налоговой
РБК Новосибирсквчера в 04:37
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 00:02, Ашберн
Политика
Депутат Рады назвала украинские ультиматумы в ПАСЕ неработоспособными
Первый заместитель руководителя делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юлия Лёвочкина сообщила, что тактика ультиматумов, радикальных призывов и уклонения от переговоров больше не будут работать в ассамблее.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
В Кемерове сгорел жилой дом и все, что было рядом
Вечером 27 июня в Кемерове сгорел частный жилой дом, надворные постройки и веранда.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие
Литву к войне с Россией готовит бывший посол США
Собственно, все «стратегические» рассуждения карьерного дипломата Пайфера и направлены на его основной вывод в статье: НАТО и США должны сделать «скромные шаги», чтобы заранее «существенно укрепить силы сдерживания и обороны в Прибалтике».
Обновлено 26 июня в 15:18
Общество
Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Путин начал работу на G20 со встречи с коллегами по БРИКС
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи
В результате переноса авиарейса в аэропорту Антальи в настоящее время находятся около 360 российских туристов, среди них — 72 ребенка.
Обновлено вчера в 21:43
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено вчера в 17:02
Футбол
«Вильярреал» согласился продать Черышева в «Валенсию»
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Министра обороны Латвии напугал телеканал RT в гостинице
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс пожаловался на международном форуме в Брюсселе на доступность телеканала RT в гостиничном номере, где он остановился.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено вчера в 12:49
Здоровье
В Ленобласти пациенты с ВИЧ остались без лекарств
В Ленобласти пациенты с ВИЧ остались без жизненно-необходимого лекарства - тенофовира.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Что сказал Путин в интервью Financial Times. Главное
В четверг Financial Times опубликовала большое интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 16:04
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено вчера в 18:10
Транспорт
Опубликована карта расстановки видеокамер на дорогах Подмосковья
Подмосковные власти обнародовали интерактивную карту расстановки комплексов фото- и видеофиксации на дорогах региона.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Порошенко огорчен началом признания Крыма российским в Европе
Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в Европе сделали первый шаг к тому, чтобы признать Крымский полуостров российским.
Обновлено вчера в 23:27
Гаджеты
Apple наняла ведущего дизайнера чипов ARM
Предположительно, инженер должен помочь Apple с процессорами Mac на базе ARM, а также заполнить пробел, оставленный после ухода Джерарда Уильямса III, бывшего ведущего дизайнера пользовательских чипов для iPhone и iPad, начиная от A7 и заканчивая A12X.
Обновлено вчера в 03:26
Гаджеты
Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО
Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 21:32
Общество
Расширен список работников, получающих надбавку к пенсии
В России расширен перечень работников сельского хозяйства, получающих надбавку в виде 25% к фиксированной части пенсии.
Обновлено вчера в 03:29
Происшествия
Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Пассажир снял на видео момент крушения Ан-24 в Бурятии
Один из пассажиров авиарейса Ан-24, совершившего аварийную посадку в Бурятии, снял видео момента приземления и последующего столкновения борта с очистными сооружениями в аэропорту.
Обновлено вчера в 01:31
Происшествия
Столичную пенсионерку в собственной квартире укусил паук каракурт
Отмечается, что во время уборки квартиры мужчине на ногу прыгнул паук размером около 1,5 см, он рефлекторно отбросил насекомое, которое, упав на ногу его пожилой матери, укусило ее через носок.
Обновлено вчера в 08:57
Футбол
Сборная Бразилии стала первым полуфиналистом Кубка Америки по футболу
Обновлено вчера в 23:21
Транспорт
Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка
В Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка, сообщается на сайте дорожного управления «Прибайкалье».
Обновлено вчера в 23:42
Интернет
YouTube поменяет систему рекомендаций видео
Американская компания YouTube анонсировала изменения на главной странице видеосервиса в разделе рекомендаций.
Обновлено вчера в 07:42
Происшествия
СК возбудил против основателя «Рольфа» уголовное дело
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении ряда руководителей группы компаний «Рольф», в том числе основателя компании Сергея Петрова.
Обновлено вчера в 09:18
Единоборства
Альварес не хочет проводить поединок с Головкиным
По информации из твиттера обозревателя Майка Коппинджера, мексиканский боксер планирует провести бой с чемпионом мира по версии WBO в среднем весе Деметриусом Андраде или чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым Недавно появилась информация, что в организации третьего Альвареса и Головкина возникли трудности.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
В США одобрили введение санкций против «Северного потока-2»
Санкции планируется ввести против нескольких судов, которые занимаются строительством «Северного потока-2» и «Турецкий поток».
Обновлено вчера в 12:43
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
Новокузнечанин разбил голову женщине у ворот детского сада
После словесной перепалки, местный житель подобрал с земли пустую стеклянную бутылку и разбил её об голову женщины, — уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
Туристка объяснила, за что украинцев выселили из отеля в Греции
Обновлено вчера в 04:12