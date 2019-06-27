Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара ДепардьеРБК 04:11

Сумма долга, из-за которой счета были заблокированы, не уточняется. Из документа следует, что налоговая служба приняла решение 20 июня. «РБК Новосибирск» отмечает, что исполнительных производств, возбужденных на Жерара Ксавье Депардье, в базе данных службы приставов не обнаружено.
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Счета Жерара Депардье заблокированы новосибирской налоговой

Сумму долга, из-за которой счета были заблокированы, в региональном Управлении ФНС пообещали уточнить в пятницу. Исполнительных производств, возбужденных на Жерара Ксавье Депардье, в базе данных службы приставов РБК Новосибирск не обнаружил.
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