Общество
Жителей Ростовской области ожидает укороченная рабочая неделяDonnews.ru 07 июня в 06:52
Вторник для всех работающих ростовчан будет сокращённым — покинуть рабочее место разрешается на час раньше обычного. Отметим, что День России — это единственный праздничный выходной за всё лето и начало осени.
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Госинспекция труда Псковской области напоминает о сокращённой рабочей неделе
Псковское агентство информации07 июня в 12:49
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:21, Ашберн
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