Жителей Ростовской области ожидает укороченная рабочая неделяDonnews.ru 07 июня в 06:52

Вторник для всех работающих ростовчан будет сокращённым — покинуть рабочее место разрешается на час раньше обычного. Отметим, что День России — это единственный праздничный выходной за всё лето и начало осени.

Единоборства Макгрегор отреагировал на твит Бибера и вызвал на бой Уолберга Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал сообщение певца Джастина Бибера в твиттере, где он вызвал на поединок актера Тома Круза, передает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Ностальгия Киркорова по Пугачевой: Галкин смеется Стоит сказать, что это не единственный выпад юмориста в сторону звезд российской поп-музыки.

Происшествия В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".

Шоу-бизнес Бизнес-проект Наташи Королевой постиг крах В качестве одного из примеров издание привело тренажерный зал певицы Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко (Тарзан).

Авто Укороченный Toyota Land Cruiser рассмешил Сеть Несмотря на вышеперечисленные практические достоинства, «Крузак-коротышка» насмешил своей необычной внешностью пользователей сети.

Политика МИД Китая отверг обвинения в преследовании нацменьшинств Китай отверг обвинения в содержании 1 млн уйгуров и других национальных меньшинств в политических лагерях для идеологической обработки.

Экономика Голикова сообщила о снижении числа бедных в России Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".

Теннис Хачанов впервые в карьере занял девятое место в рейтинге ATP Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере вошел в топ-10 рейтинга ATP.

Общество Роструд запустил специальный раздел для трудоустройства граждан с большим опытом работы Роструд на портале "Работа в России" запустил специальный раздел для трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста, которые имеют стаж работы более 30 лет.

Общество В России ужесточили наказание за воровство электричества В России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за повторное самовольное подключение к электро- или теплосетям, пишет «Коммерсантъ».

Общество ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.

Происшествия Сломанный светофор спровоцировал большую пробку в Купчине На проспекте Славы пробка в сторону станции метро «Московская» достигает 1,5 км, в сторону «Ломоносовской» — чуть больше 1 км. Бухарестская плотно стоит от улицы Турку до улицы Димитрова.

Футбол Роуз хочет покинуть «Тоттенхэм» Защитник английского "Тоттенхэма" Дэнни Роуз признался, что хочет уйти из стана "шпор".

Происшествия Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.

Происшествия На Сахалине нашли тело экс-главы Шахтерского городского поселения По сообщениям местных СМИ, погибший Владимир Хапалов, которому было 64 года, возглавлял администрацию Шахтерского городского поселения с 2006 по 2010 годы.

Транспорт Названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту «Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9—10 декабря 2019 года», — говорится в ответе на запрос агентства.

Происшествия Пропавшего в Петербурге дагестанца нашли расчлененным в Ленобласти Утром 10 июня правоохранители нашли черные пакеты с головой, руками и ногами мужчины недалеко от дороги в Невском лесопарке во Всеволожском районе Ленобласти.

Здоровье Более 2,4 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита Более 2,4 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, всего планируется привить более 3,1 млн человек.

Политика Кадыров призвал прекратить прессинг на следствие по делу Голунова Следствие и суд быстрее разберутся в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного по подозрению в распространении наркотиков, если либеральная общественность прекратит прессинг.

Происшествия В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир» В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости" По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.

Энергетика В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4% Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.