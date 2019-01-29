Футбол
Футболист «Зенита» Новосельцев перешел в «Ростов» на правах арендыТАСС 07:14
Новосельцев стал игроком "Зенита" в августе 2016 года, он провел девять матчей и стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России. 27-летний футболист также выступал на правах аренды за тульский "Арсенал" и махачкалинский "Анжи".
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