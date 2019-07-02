Футбол
Новосельцев и Цаллагов покинули «Зенит»LiveSport.ru 09:37
«Зенит» объявил об уходе из команды двух защитников: Ибрагима Цаллагова и Ивана Новосельцева. Об этом сообщает официальный сайт «Зенита». Новосельцев был игроком «Зенита» с лета 2016 года, но провел за клуб только 9 матчей.
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