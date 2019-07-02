Футбол

Новосельцев и Цаллагов покинули «Зенит»LiveSport.ru 09:37

«Зенит» объявил об уходе из команды двух защитников: Ибрагима Цаллагова и Ивана Новосельцева. Об этом сообщает официальный сайт «Зенита». Новосельцев был игроком «Зенита» с лета 2016 года, но провел за клуб только 9 матчей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Новосельцев и Цаллагов продолжат карьеру в «Сочи»

Советский спорт09:14

Александр Медведев: «Новосельцев и Цаллагов после перехода в „Сочи“ не упадут в зарплате»

Спорт-Экспресс12:15

«Сочи» подписал двух футболистов «Зенита»

Матч ТВ09:17

Цаллагов подписал с «Сочи» двухлетний контракт

Sport24.ru09:06

Цаллагов и Новосельцев продолжат карьеру в «Сочи»

Евро-футбол.ру09:13

Новосельцев и Цаллагов перешли из «Зенита» в «Сочи»

Sports.ru09:02

«Зенит» объявил об уходе Новосельцева в «Сочи»

Чемпионат09:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:43, Ашберн
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Петербурге превысило 50 человек

Обновлено в 08:06
Общество

Берлин отрицает, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами в Германию

Обновлено вчера в 10:34
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке

Обновлено в 09:34
Наука

«Это точно. Чертова дюжина комиксов о науке и ученых»

Подробнее читайте: Это точно. Чёртова дюжина комиксов о науке и учёных.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие

CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»

Обновлено вчера в 16:40
Транспорт

Причиной отмены рейсов в Чехию назвали условия пролета над Сибирью

Источник в одной из авиакомпаний сообщил РБК, что причиной ограничений на полеты в Чехию для российских перевозчиков стало недовольство Праги стороны условиями транссибирских маршрутов для национальных авиакомпаний.
Обновлено в 04:09
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Здоровье

Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Интернет

Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0

На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
Обновлено в 14:16
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Политика

Лагард временно прекратила исполнять обязанности главы МВФ

Кристин Лагард заявила, что она временно прекращает исполнение своих обязанностей директора-распорядителя Международного валютного фонда.
Обновлено в 14:07
Происшествия

Установлена личность напавшего на полицейских в Чечне

Ликвидированный преступник был уроженцем села Ачхой-Мартан по имени Зелимхан Мусаев Полиция установила личность напавшего на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщило региональное МВД.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие

Два корабля НАТО вошли в Черное море

Обновлено в 14:55
Общество

Российский миллиардер на день рождения арендовал «Форт Боярд»

Обновлено в 14:39
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Хоккей

НХЛ. Панарин выбрал 10-й номер в «Рейнджерс»

Нападающий Артемий Панарин определился с игровым номером в «Рейнджерс».
Обновлено в 13:55
Политика

Путин поручил изучить практику нарушений медиками оборота наркотиков

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и МВД проанализировать практику привлечения медиков к уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотиков.
Обновлено в 10:21
Теннис

Шарапова не смогла завершить матч первого круга Уимблдона

Свой матч выиграли лишь Андрей Рублев и Варвара Флинк, а Мария Шарапова и еще целая группа игроков завершили борьбу В матче первого круга Мария Шарапова, лишь недавно восстановившаяся от травмы, проводила против француженки Полин Пармантье.
Обновлено в 13:47
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил по телефону жительнице Канска, которой резко ответил утром, и извинился перед ней.
Обновлено в 08:29
Политика

Анонсированы новые протесты на Майдане

Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Авария на трассе в Карелии унесла жизни двух человек

На 58-м км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти 2 июля произошло крупное ДТП с погибшими и пострадавшими.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Российский полковник полиции сбежала в Грузию

Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

На границе с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1.
Обновлено в 06:01
Авто

Назвали трёхлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью

В рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости таких популярных моделей, как Kia Sportage, Hyundai Tuscon, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми в апреле 2016 года.
Обновлено в 06:37
Политика

Восьми украинским морякам предъявили окончательное обвинение

Восьми украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе, предъявили обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой.
Обновлено вчера в 10:16
Общество

Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 17:25
Политика

Зеленский назвал вдохновителя для занятия политикой

Обновлено в 15:09
Политика

Срыв здесь неуместен: правительство упорядочит торги по нацпроектам

Неудивительно, что Дмитрий Медведев настаивает на введении дополнительной ответственности за срыв торгов, в том числе уголовной.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес

Вера Брежнева и Константин Меладзе опубликовали видео с отдыха

Обновлено в 13:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иван Евгеньевич Новосельцев
Российский футболист
Российский футболист, защитник клуба «Зенит».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ибрагим Юрьевич Цаллагов
Российский футболист
Российский футболист осетинского происхождения, защитник клуба «Зенит (СПб)».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное