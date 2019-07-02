Футбол
Новосельцев и Цаллагов перешли из «Зенита» в «Сочи»Sports.ru 09:02
Два защитника «Зенита» покидают клуб. Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов переходят в «Сочи». Клубы достигли договоренности о трансферах футболистов.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:10, Вашингтон
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