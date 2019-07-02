Два защитника «Зенита» покидают клуб. Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов переходят в «Сочи». Клубы достигли договоренности о трансферах футболистов.

Новосельцев и Цаллагов перешли из «Зенита» в «Сочи»

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