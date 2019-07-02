Футбол
Защитник «Зенита» Новосельцев продолжит карьеру в «Сочи»РИА Новости 09:25
Защитник петербургского "Зенита" Иван Новосельцев перешел в футбольный клуб "Сочи", сообщается в официальном аккаунте сочинской команды в Twitter. С зимы 2019 года 27-летний Новосельцев был в аренде в "Ростове", за который сыграл девять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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