Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница ГеленджикаREGNUM 01:20
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019». Об этом было объявлено 10 августа в финале конкурса, проходившем в Московском культурном центре.
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Происшествия
В Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлению
Обновлено в 00:58
Футбол
Ари пропустит ответный матч против «Порту» из-за травмы
Нападающий «Краснодара» Ари сообщил степень тяжести травмы, полученной в первой игре против «Порту».
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:53
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено вчера в 14:21
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Футбол
Игрок «Астон Виллы» установил антирекорд АПЛ
Сегодня «Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу» в матче 1-го тура АПЛ.
Обновлено вчера в 15:32
Армия и оружие
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч ответил на слова посла США Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон может передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:56
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Единоборства
Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш
Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.
Обновлено в 00:54
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие
Эксперты оценили маневры российских военных спутников-инспекторов
Эксперты отмечают, что главное назначение экспериментов со спутниками-инспекторами — отработка военных технологий по воздействию на космические аппараты противника в случае войны или в угрожаемый период.
Обновлено 09 августа в 07:07
Общество
В Самарской области на берег Волги выбросило огромного мертвого сома
Фотографиями рыбы, которую выбросило на левый берег Куйбышевского водохранилища в районе Портпосёлка Центрального района Тольятти, поделились очевидцы в социальных сетях.
Обновлено 09 августа в 03:11
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:33
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал, кто победит в «морском бое» между РФ и США
Силы НАТО в Черном море будут уничтожены в «первые часы» военного конфликта в море в случае «морского боя» с Россией.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 08:21
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Обновлено вчера в 05:03
Происшествия
В Ватикане задержан угрожавший поджечь себя мигрант из Ирака
Итальянская полиция задержала выходца из Ирака, который угрожал себя поджечь близ площади Святого Петра в Ватикане.
Обновлено вчера в 22:05
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Обновлено 09 августа в 16:13
Происшествия
В ЕС осудили убийство сотрудников ООН в Бенгази
Евросоюз считает тревожным событием взрыв заминированного автомобиля в ливийском городе Бенгази, в результате которого погибли два сотрудника ООН.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Сирийская армия окружила террористов на юге Идлиба
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено вчера в 11:59
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой
Обновлено вчера в 15:15
Армия и оружие
Автор «стрелки осциллографа»: Похоже, что взорвался «Буревестник»
Речь идёт о небезызвестной Юлии Латыниной, у которой накануне в «Новой газете» вышла статья «Маленький летающий Чернобыль», приводящая размышления об аварии в районе посёлке Нёнокса под Северодвинском.
Обновлено в 00:46
Политика
Трамп усомнился в адекватности Джо Байдена
Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение умственные способности кандидата на пост главы государства Джо Байдена.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Обновлено вчера в 09:13
Армия и оружие
Киев потерял бойца в Донбассе
Обновлено вчера в 14:01
Футбол
«Байер» и «Шальке» вышли в следующий раунд Кубка Германии
"Байер" и "Шальке" обыграли своих соперников в 1-м раунде Кубка Германии.
Обновлено вчера в 12:39
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55