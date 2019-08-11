Общество

Новой «Миссис Россия» стала жительница ГеленджикаREGNUM 01:20

Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019». Об этом было объявлено 10 августа в финале конкурса, проходившем в Московском культурном центре.
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Новая «Миссис Россия – 2019»: Быть красивой мамой – большой труд

РЕН ТВ06:02

Названа победительница конкурса «Миссис Россия 2019»

Известиявчера в 18:43

Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика

ТК Звездавчера в 19:00

Кто победил в конкурсе «Миссис Россия 2019» — видео

Пятый каналвчера в 18:49

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RT на русскомвчера в 18:44

«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика

РИА Новостивчера в 20:41

В конкурсе «Миссис Россия 2019» победила Екатерина Нишанова из Геленджика

ТАССвчера в 18:17
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:49, Вашингтон
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
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Происшествия

Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве

Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
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Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео

В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Религия

Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве

Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено 09 августа в 09:14
Шоу-бизнес

Известный промоутер прокомментировал разрыв Наргиз с Фадеевым

Обновлено 08 августа в 14:11
Происшествия

Неизвестный под видом священника украл у директора фирмы 3 млн рублей

Полиция в Ленинградской области ищет человека, который под видом священнослужителя похитил у директора коммерческой фирмы 3 млн рублей, сообщило в воскресенье региональное ГУ МВД.
Обновлено в 04:44
Политика

Украинская прокуратура провела обыск на танкере «Мрия»

Украинская прокуратура провела обыск на танкере "Мрия", передает ТАСС.
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США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна

Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
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Происшествия

Экс-президента Киргизии подозревают в коррупции по делу вора в законе

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Политика

Путин поздравил работников «Шереметьево» с юбилеем

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В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитета

Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между Россией и США.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались спустя 7 месяцев после свадьбы

Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актёр Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.
Обновлено в 02:03
Общество

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Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о новых профессиях, которые появятся в российских колледжах.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
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Врачи назвали способы борьбы с гипертонией

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Футбол

Галицкий назвал крутой работу Шаронова

Президент и владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий высказался по поводу работы главного тренера "Рубина" Романа Шаронова, сообщает Sport24.
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Путешествия

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«Барселона» не намерена платить за Неймара ни одного евро

«Барселона» намерена сохранять спокойствие и не предпринимать никаких поспешных и сумасшедших шагов, чтобы вернуть Неймара, который выступал за команду из Каталонии с 2013 по 2017 год.
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Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева

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