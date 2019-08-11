Общество

Новой «Миссис Россия» стала жительница ГеленджикаREGNUM 01:20

Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019». Об этом было объявлено 10 августа в финале конкурса, проходившем в Московском культурном центре.
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«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика

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Названа победительница конкурса «Миссис Россия 2019»

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RT на русскомвчера в 18:44

Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика

ТК Звездавчера в 19:00

В конкурсе «Миссис Россия 2019» победила Екатерина Нишанова из Геленджика

ТАССвчера в 18:17
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:18, Вашингтон
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