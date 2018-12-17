Культура
Вице-мисс стала "Южная Африка", а третье место полностью женский состав жюри присудил участнице из Венесуэлы. Корону самой красивой девушки в мире получила 24-летняя Катрина Грей из Филиппин.
Газета.Ru05:51
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Фанаты предложили отправить Шнурова на «Евровидение»
Фанаты артиста Сергея Шнурова предложили выдвинуть его кандидатуру на участие в популярном музыкальном конкурсе «Евровидение».
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Звезду «Пиратов Карибского моря» обвинили в непристойном поведении
Актриса Яэль Стоун обвинила лауреата премии «Оскар» Джеффри Раш в непристойном поведении.
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Ахилл посетил премьеру оперы про котов в Эрмитажном театре
Белоснежный спортивный оракул пришел посмотреть на оперу «Дворцовые стражи», создателей которых вдохновил знаменитый хвостатый.
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Опубликован трейлер фильма «Завод» рязанского режиссера Юрия Быкова
Картина выйдет в прокат 7 февраля 2019 года На сайте "Кинопоиск" опубликован трейлер фильма "Завод" рязанского режиссера Юрия Быкова.
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Сеть Netflix приобрела права на показ российского телесериала «Троцкий» с Константином Хабенским в главной роли.
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Кейт Уинслет сыграет в фильме про однополую любовь
Известная американская актриса Кейт Уинслет примет участие в съемках киноленты под названием «Ammonite» про однополую любовь.
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В Москве завершился юбилейный фестиваль баянистов
Одной из главных задач фестиваля и была демонстрация широких возможностей клавишного инструмента, подчеркивает телеканал.
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Кот Матроскин из «Простоквашино» станет ведущим утреннего шоу на радио
Новым соведущим утреннего шоу на "Русском Радио" станет кот Матроскин из мультфильма "Возвращение в Простоквашино", он готовит авторскую викторину, в которой предложит слушателям угадать имена известных личностей, сообщает пресс-служба студии "Союзмультфильм".
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В столице пройдет вручение премии «Театральный роман»
По словам организаторов смотра, «интерес к живому слову о театре – качественной, профессиональной литературе, ориентированной на широкую читательскую аудиторию и на специалистов, был всегда».
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Культура
Памятник Хворостовскому в Красноярске установят за 13,6 млн рублей
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Музыка
У перенесшего два инсульта певца Носкова восстановилась речь
Как сообщает НТВ, музыкальный продюсер Виктор Дробыш рассказал о самочувствии известного российского исполнителя Николая Носкова, который ранее перенес два инсульта.
Обновлено вчера в 19:15
Культура
Объявлен лонг-лист VII Премии The Art Newspaper Russia
26 апреля — 16 сентября 2018 Организаторы выставки: фонд V-A-C и MMOMA Кураторы: «Театр взаимных действий» (Шифра Каждан, Леша Лобанов, Александра Мун, Ксения Перетрухина), Армен Аванесян, Мария Степанова Самый большой и сложный проект 2018 года, посвященный современному искусству.
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В Волгограде откроется выставка Бориса Чепкасова
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