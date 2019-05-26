Политика
Новоизбранный президент Литвы рассказал о будущих отношениях с РФОбщественная служба новостей 04:17
Не стоит ожидать, что отношения между Россией и Литвой сильно изменятся, иначе это станет предательством партнёров из Украины. Об этом заявил новоизбранный президент страны Гитанас Науседа, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал «Sputnik».
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с чего всё началось
Как заявил будущий глава государства, он не обещает, что "отношение к России изменится". По словам Науседы, если это произойдет, то "Литва продемонстрирует, что предает своих партнеров на Украине". При этом избранный президент отметил, что с Белоруссией следовало бы иметь лучшие отношения.Sputnik Литвавчера в 10:10
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