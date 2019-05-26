Новоизбранный президент Литвы рассказал о будущих отношениях с РФОбщественная служба новостей 04:17

Как заявил будущий глава государства, он не обещает, что "отношение к России изменится". По словам Науседы, если это произойдет, то "Литва продемонстрирует, что предает своих партнеров на Украине". При этом избранный президент отметил, что с Белоруссией следовало бы иметь лучшие отношения.

с чего всё началось

Не стоит ожидать, что отношения между Россией и Литвой сильно изменятся, иначе это станет предательством партнёров из Украины. Об этом заявил новоизбранный президент страны Гитанас Науседа, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал «Sputnik».

Новоизбранный президент Литвы рассказал о будущих отношениях с РФ

Здоровье В России изменились правила медицинского страхования В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.

Экономика РВК запустила новые программы поддержки бизнеса в НТИ Программы предполагают возможность получения грантового и инвестиционного финансирования технологическими компаниями на рынках НТИ в размере до 500 млн руб. "Единым окном" для доступа к таким программам поддержки станет цифровая платформа РВК.

Шоу-бизнес Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.

Спорт Итальянец Чикконе выиграл 16-й этап «Джиро д’Италия» Итальянец Джулио Чикконе из Trek — Segafredo стал победителем 16-го горного этапа Гранд-тура «Джиро д’Италия» протяжённостью 194 километра.

Общество Школьники Башкирии сдали ЕГЭ по географии и литературе Экзамены длятся почти четыре часа. Всего в республике 67 пунктов проведения ЕГЭ. Географию сдают 688 человек, литературу - 997.

Политика Путин в Нур-Султане обсудит вопросы международной деятельности ЕАЭС 29 мая президент России Владимир Путин в Нур-Султане примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Хоккей В КХЛ появится «умная» хоккейная форма Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о борьбе с допингом и новшествах очередного сезона.

Музыка Литва требует пересмотра результатов голосования на Евровидении Литва требует от Европейского вещательного союза (ЕВС) пересмотра результатов голосования на Евровидении.

Политика Зеленский не намерен по совету Коломойского объявлять дефолт Ранее Коломойский посоветовал Зеленскому отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу, писал News.ru.

Футбол Кононов остается главным тренером «Спартака» Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс".

Экономика Центробанк модернизирует сторублевые купюры Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Армия и оружие В Киеве раскрыли тайну операции по «деоккупации» Крыма Экс-начальник Генштаба ВС Украины Владимир Замана рассказал, что 1 марта 2014 года военные страны начали операцию, которая была нацелена на разблокирование Крымского полуострова, но она была прекращена.

Общество Названы районы Москвы с самым высоким числом преступлений за год Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.

Происшествия Из-за нападения на школьницу с топором СК возбудил дело В управлении Следственного комитета (СК) по Саратовской области проинформировали о возбуждении уголовного дела после того, как в городе Вольске ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.

Общество В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".

Происшествия Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО Центральный районный суд Калининграда отказал в условно-досрочном освобождении бывшему главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александру Реймеру, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощницу судьи.

Единоборства Василий Пельмень вырубил «Руки-базуки» одной пощечиной Публикация от Кирилл Терешин (@ruki_bazuki_official) 28 Май 2019 в 6:21 PDT Следующим соперником "Пельменя" стал здоровенный парень (110 кг минимум) по имени Сергей.

Общество В Италии впервые выбрали мэром трансгендера Мэром итальянского города Тромелло был избран рожденный под именем Мария адвокат Джанмарко Негри, 28 мая сообщили в пресс-службе МВД Италии.

Авто Стали известны российские цены на новый Volvo S60 Во время первого года реализации Volvo S60 в России можно будет приобрести полноприводный и переднеприводный седан, который будет оснащен либо 190-сильным, либо 249-сильным двигателем.

Политика В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.

Происшествия В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста В Петербурге водолазы обнаружили фрагменты тела 18-летнего серфингиста, который накануне погиб при столкновении с "Метеором".

Политика Волкер обвинил Россию в невыполнении минских соглашений Украиной По словам Волкера, выполнению минских соглашений украинской стороной мешает оккупация "восточной части Украины" Россией и продолжение там боевых действий .