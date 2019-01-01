Армия и оружие

Новогодняя ночь в Донбассе прошла мирно
Вести.Ru
08:20

В новогоднюю ночь в Донбассе противоборствующие стороны сумели удержаться от ведения огня, сообщил во вторник начальник пресс-службы милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Вести.Ru08:20

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Новогодняя ночь в Донбассе прошла без обстрелов

Комсомольская правда09:50

В ДНР сообщили, что в новогоднюю ночь украинские силовики соблюдали перемирие

ТАСС08:33

«Накидались стекломоя, и давай друг друга обстреливать», — сводка о действиях оккупационных сил ВСУ на Донбассе

Rusvesna.su08:30

В ДНР заявили, что ВСУ соблюдали режим прекращения огня в новогоднюю ночь

РИА Новости08:20

Новогодняя ночь в Донбассе прошла мирно

Вести.Ru08:20

Командование ДНР: Боевики ВСУ воздержались от обстрелов территории ДНР в новогоднюю ночь

ИА Новороссия12:00

В ДНР рассказали об обстановке в Донбассе в новогоднюю ночь

RT на русском08:24
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 15:46, Ашберн
Происшествия

В Магнитогорске при возгорании маршрутки погибли три человека

Обновлено в 15:22
Происшествия

Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в Москву

Младенца, спасенного из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске, спецбортом в сопровождении специалистов Федерального медико-биологического агентства, детских анестезиологов-реаниматологов и хирургов-травматологов доставили в Москву, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 15:06
Происшествия

В Магнитогорске взорвалась маршрутка

В центре Магнитогорска, где второй день проводят операцию по спасению пострадавших из рухнувшей многоэтажки, взорвался автомобиль.
Обновлено в 13:47
Спорт

В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов

В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено в 14:13
Политика

Как в России отреагировали на заявление Абэ о «передаче» Курил Японии

Российские парламентарии отреагировали на заявление японского премьера Синдзо Абэ о том, что Токио претендует на южные Курилы, но не собирается выселять оттуда россиян.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

1 января в Магнитогорске Челябинской области из-под завалов жилого дома извлекли тело девятого погибшего.
Обновлено в 13:13
Политика

В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры

Ранее сообщалось, что в Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Из под завалов в Магнитогорске спасли 11-месячного ребенка

Сотрудники аварийно-спасательных служб достали 11-месячного ребенка из-под завалов в Магнитогорске.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

Обновлено в 09:08
Политика

Задержанный в Москве американский шпион приехал на свадьбу

Гражданин США Пол Уилан, которого задержали в Москве по подозрению в шпионаже, приехал в Россию на свадьбу своего знакомого.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Бастрыкин прибыл на место трагедии в Магнитогорске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл к дому в Магнитогорске, где накануне из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд.
Обновлено в 10:43
Музыка

Петр Захаров стал победителем седьмого сезона шоу «Голос»

Обновлено в 13:56
Политика

Британским СМИ новогоднее обращение Путина показалось «дерзким»

Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян".
Обновлено в 13:17
Армия и оружие

ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Судно под флагом Танзании, на борту которого может находится незаконный груз, задержали в украинских водах Черного моря 31 декабря 2018 г. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС) Украины на странице в соцсети Facebook.
Обновлено в 13:53
Происшествия

В Сети появилось видео обрушения моста с людьми в Парке Горького

Пользователи социальных сетей опубликовали видеозапись обрушения деревянного пешеходного перехода в Парке Горького в ночь на 1 января 2019 года.
Обновлено вчера в 19:44
Политика

Болсонару поблагодарил Трампа за слова поддержки

Вступивший во вторник в должность президента Бразилии Жаир Болсонару поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравления и заявил, что вместе они обеспечат процветание и прогресс своего народа.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено в 13:34
Происшествия

В Германии водитель совершил наезд на группу людей

Четыре человека пострадали в результате умышленного наезда мужчины на группу людей в Германии.
Обновлено в 08:16
Спорт

Самуэльссон: РУСАДА снова перестаёт соответствовать требованиям

Самуэльссон уверен, что российская сторона не выполнит обещание, а это означает, что РУСАДА вновь перестало соответствовать требованиям.
Обновлено в 12:23
Происшествия

В Белоруссии перевернулся автобус с туристами из России

Обновлено в 14:36
Происшествия

Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Кино

Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»

Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 09:31
Происшествия

Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом

Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.
Обновлено в 15:44
Культура

В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ

Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Происшествия

В Свердловской области с рельсов сошли грузовые вагоны с углем

Специалисты Свердловской железной дороги ликвидируют последствия схода с рельсов 16 вагонов грузового состава, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 00:34
Общество

Альбац покинет пост главного редактора The New Times

Обновлено в 11:40
Экономика

Что изменится в российских законах в 2019 году

Основные характеристики федерального бюджета на 2019–2021 годы определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в размере, соответственно, 110,7 трлн и 118,4 трлн руб. и уровня инфляции, не превышающего, соответственно, 3,8 и 4,0%.
Обновлено в 01:29
Политика

Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку

Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено вчера в 18:18
Кино

Скончался актер Владимир Дыховичный

Сын режиссера Ивана Дыховичного, скончался в возрасте 30 лет.
Обновлено в 15:05
Космос

Станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule

Космическая станция национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) New Horizons приблизилась на максимальное расстояние к астероиду Ultima Thule 1 января.
Обновлено в 06:30
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