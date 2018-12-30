Армия и оружие
В новогоднюю ночь в Донбассе противоборствующие стороны сумели удержаться от ведения огня, сообщил во вторник начальник пресс-службы милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Вести.Ru08:20
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 09:45, Ашберн
Армия и оружие
NYT: Трамп продлил до четырех месяцев срок вывода войск США из Сирии
Президент США Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.
Обновлено вчера в 20:04
Армия и оружие
Сухопутные войска полностью перевооружатся на «Искандер-М» в 2019 году
В 2019 году завершится перевооружение ракетных соединений Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер
В этом году перед церемонией стратегическое командование на своей официальной странице в Twitter сообщило о готовности сбросить на Таймс-сквер «что-нибудь побольше» новогоднего шара.
Обновлено вчера в 23:57
Армия и оружие
САА нанесла удары по базам террористов на севере Сирии
Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по базам террористов в долине Сахль-аль-Габ.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
Авиация Северного флота продолжит патрулировать Арктику
Морская авиация Северного флота продолжит патрулирование в Арктике на регулярной основе в этом году.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
11 учебных заведений построили военные строители за последние пять лет
В Минобороны рассказали об итогах военного строительства российский военных и не только учебных заведений за последние пять лет.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Военные патрулируют городки и гарнизоны в Новый год
Ранее News.ru сообщал, что председатель правительства поздравил жителей России с Новым годом. Он пожелал исполнения самых заветных желаний.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
ООН обвиняет хуситов в воровстве гуманитарной помощи в Йемене
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН обвинила йеменских повстанцев-хуситов в краже гуманитарных продовольственных грузов, предназначенных для голодающих мирных жителей в Йемене.
Обновлено вчера в 09:39
Армия и оружие
Китай построил антенну размером с Нью-Йорк для связи с подлодками
Китай достроил гигантскую антенну для работы на сверхнизких частотах (ELF), по площади сопоставимую с Нью-Йорком.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Самые крупные в 2019 году зимние учения пройдут в Поволжье
В феврале на Рощинском полигоне под Самарой состоятся самые крупные учения в Поволжье, в котором примут участие два мотострелковых соединения второй общевойсковой армии.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
ВМС Украины получат новые корабли и катера
Командующий Военно-морских сил ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что украинские ВМС получат новые корабли и катера в 2019 году.
Обновлено вчера в 10:46
Армия и оружие
На выезде из Колпино хотят установить танк-памятник КВ-1
Активисты-писковики Колпинского района совместно с администрацией города собираются установить памятник танку КВ-1.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Минтранс ДНР провел работы по восстановлению 10 мостов и путепроводов
«В период с 2016 года по 2018 год были выполнены ремонтные работы на 10 мостах и путепроводах», — отметил представитель пресс-службы.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
С авиабазы «Хмеймим» пропали истребители, но появились ангары
Обновлено 30.12.18 в 18:25
Армия и оружие
В 2018 году свыше 3 тыс. жителей Ставрополья изъявили желание заключить контракт с Минобороны РФ и служить в войсках ЮВО
В 2018 году свыше 3 тыс. жителей Ставропольского края обратились в пункт отбора граждан на военную службу по контракту и изъявили желание проходить службу в соединениях и частях, дислоцированных на территории Южного военного округа (ЮВО).
Обновлено в 08:29