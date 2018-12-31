Политика

Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей
РИА Новости
10:03

Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере. Глава государства написал, что уходящий год был полон "больших испытаний и побед".
РИА Новости10:03

Подробнее о событии

Порошенко высмеяли за его новогоднюю речь

News.ru10:34

Пользователи Сети раскритиковали Порошенко после новогоднего поздравления

ТК Звезда14:00

«Вы изгой». Порошенко разозлил пользователей соцсетей новогодним поздравлением

Life.ru12:51

Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей

РЕН ТВ10:36

Пользователи соцсетей посмеялись над новогодним поздравлением Порошенко

Газета.Ru16:32

Новогоднее поздравление Порошенко в Twitter разозлило украинцев

Московский Комсомолец10:24

Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей

РИА Новости10:03
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Происшествия

Опубликовано видео с места обрушения моста в парке Горького

Обновлено в 18:26
Политика

Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Обновлено в 17:42
Происшествия

В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро

В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.
Обновлено в 18:00
Политика

В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж

Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 11:07
Кино

Рязанский митрополит осудил «Иронию судьбы»

Митрополит уверен, что идея фильма наполняет душу человеческую ложными и несбыточными мечтами.
Обновлено в 17:43
Политика

Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Трампом в любое время

Как сообщает «РИА Новости», глава КНДР заявил о готовности в любое время провести переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Обновлено в 19:57
Политика

Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку

Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено в 18:18
Происшествия

Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших

Тела еще трех погибших обнаружены под завалами жилого дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв трагедии возросло до семи.
Обновлено в 12:14
Космос

Зонд OSIRIS-Rex вышел на орбиту вокруг астероида Бенну

Обновлено в 15:08
Происшествия

Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar

Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Обновлено в 09:41
Политика

Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении

Белорусский президент Александр Лукашенко в новогоднем обращении обошел тему более тесного сотрудничества России и Белоруссии.
Обновлено в 19:29
Происшествия

Полиция задержала угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама

Мужчина, угрожавший взорвать бомбу в амстердамском аэропорту Схипхол, задержан. Об этом информирует пресс-служба воздушной гавани.
Обновлено в 15:35
Происшествия

В Токио восемь человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов

Восемь человек пострадали в Токио от преднамеренного наезда автомобиля на пешеходов после наступления Нового года, водитель задержан и заявил полиции, что совершил "теракт", передали японские СМИ.
Обновлено в 18:54
Кино

Назван главный российский фильм 2018 года

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов назвал главный российский фильм 2018 года.
Обновлено в 16:42
Политика

Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей

Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено в 10:03
Экономика

МРОТ увеличится до 11280 рублей с 1 января

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января будет равняться величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составит 11280 рублей.
Обновлено в 16:02
Общество

Ученые назвали лучшее средство от похмелья

Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Ющенко заявил, что украинцев возвращают в XVII век

Обещания украинских политиков снизить цены на газ являются унижением граждан страны и попыткой вернуть их в XVII век, об этом в эфире YouTube-канала "Бегущий Банкир" заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко.
Обновлено в 17:07
Политика

В новогоднем обращении президент напомнил россиянам о милосердии

В новогоднем обращении к россиянам президент Владимир Путин напомнил о милосердии и попросил не забывать тех, кто нуждается в помощи, одинок или болен.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Здание бани загорелось на западе Москвы

Обновлено в 15:03
Происшествия

Al Jazeera показала, как могли избавиться от тела Хашукджи

Телеканал Al Jazeera опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на которых можно увидеть, как в день убийства Джамала Хашукджи в резиденцию генерального консула Саудовской Аравии заносят тяжелые непрозрачные пакеты, в которых, предположительно, находились останки журналиста.
Обновлено в 18:59
Финансы

Ставка НДС 20% действует на территории России с 1 января

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января составляет 20%.
Обновлено в 16:03
Происшествия

Синоптики фиксируют в Магнитогорске морозы до минус 27,2 градуса

Синоптики фиксируют в ночь с понедельника на вторник понижение температуры до минус 27,2 градуса в Магнитогорске, где произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилой 10-этажки, днем температура повысится до минус 19 градусов.
Обновлено в 20:00
Единоборства

Мэйуэзер не намерен возвращаться в профессиональный бокс

Американец Флойд Мэйуэзер-младший после победы над японским бойцом Тенсином Насукавой заявил, что не планирует возобновлять карьеру в профессиональном боксе.
Обновлено в 12:05
Политика

Трамп призвал демократов прервать праздничные отпуска

Президент США Дональд Трамп утром предновогоднего дня из овального кабинета призвал демократов выйти из отпуска и проголосовать по бюджету, что могло бы положить конец приостановке работы примерно четверти федеральных ведомств.
Обновлено в 11:28
Общество

С 1 января вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребёнком

В России максимальный размер пособия по уходу за ребёнком превысит 26 тыс рублей.
Обновлено в 19:20
Энергетика

Москва и Ереван договорились о цене газа для Армении на 2019 год

Договоренность достигнута 31 декабря на встрече председателя правления "Газпрома" в штаб-квартире концерна в Москве с и.о. вице-премьера Армении Мгером Григоряном.
Обновлено в 06:40
Общество

В России стартовала пенсионная реформа

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, который предлагает проведение в РФ пенсионной реформы, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 16:00
Хоккей

Россия — Канада 0:1 (1-й период)

Обновлено в 10:40
Происшествия

ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже

Обновлено в 03:34
Главное