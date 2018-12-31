Политика

Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей
РИА Новости
10:03

Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере. Глава государства написал, что уходящий год был полон "больших испытаний и побед".
РИА Новости10:03

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Пользователи соцсетей посмеялись над новогодним поздравлением Порошенко

Газета.Ru16:32

Пользователи Сети раскритиковали Порошенко после новогоднего поздравления

ТК Звезда14:00

Пользователи соцсетей не оценили поздравление Порошенко

Экономика сегодня12:04

«Вы изгой». Порошенко разозлил пользователей соцсетей новогодним поздравлением

Life.ru12:51

Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей

РЕН ТВ10:36

Порошенко высмеяли за его новогоднюю речь

News.ru10:34

Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей

РИА Новости10:03
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 18:49, Ашберн
Происшествия

В Парке Горького обрушился мост, есть пострадавшие

Обновлено в 17:05
Политика

Шоумен Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Избирательная кампания на Украине началась 31 декабря, выборы президента состоятся 31 марта.
Обновлено в 18:43
Кино

Рязанский митрополит осудил «Иронию судьбы»

Митрополит уверен, что идея фильма наполняет душу человеческую ложными и несбыточными мечтами.
Обновлено в 17:43
Политика

Госдеп отреагировал на задержание американца за шпионаж в Москве

Госдеп прокомментировал задержание в Москве гражданина США из-за обвинений в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Кино

В российской Гильдии кинокритиков назвали главный фильм 2018 года

Российская Гильдия киноведов и кинокритиков назвала главный фильм 2018 года, которым стала спортивная драма о советских баскетболистах «Движение вверх».
Обновлено в 15:19
Экономика

В России стартовала пенсионная реформа

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, который предлагает проведение в РФ пенсионной реформы, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 16:00
Политика

Трамп призвал демократов немедленно выйти из отпуска

Президент США Дональд Трамп призвал членов Демократической партии немедленно выйти из отпуска и проголосовать по бюджету страны.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar

Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Угрожавший взорвать бомбу в аэропорту Амстердама арестован

Полиция арестовала пассажира, угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции Нидерландов.
Обновлено в 15:16
Происшествия

Из-за взрыва газа в Магнитогорске обрушился подъезд девятиэтажки

В ночь на понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске прогремел взрыв в девятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса.
Обновлено в 02:59
Общество

Ученые назвали лучшее средство от похмелья

Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Медведев в Новый год пожелал россиянам исполнения желаний

Обновлено в 14:33
Происшествия

Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших

Тела еще трех погибших обнаружены под завалами жилого дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв трагедии возросло до семи.
Обновлено в 12:14
Происшествия

В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро

В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.
Обновлено в 18:00
Политика

Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей

Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске попросили выйти на связь

Главное управление МЧС России по Челябинской области обратилось к жильцам нескольких подъездов частично обрушившегося дома в Магнитогорске выйти на связь и сообщить о своем местонахождении.
Обновлено в 08:22
Общество

Спейси хочет заявить суду о своей невиновности

Голливудский актёр Кевин Спейси намерен заявить суду в США о своей невиновности в сексуальных домогательствах к 19-летнему молодому человеку.
Обновлено в 13:21
Экономика

МРОТ увеличится до 11280 рублей с 1 января

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января будет равняться величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составит 11280 рублей.
Обновлено в 16:02
Единоборства

Мейвезер одержал победу нокаутом над японским кикбоксером

Американский боксёр Флойд Мейвезер нокаутировал японского кикбоксера Тенсина Насукаву на турнире RIZIN 14 в Сайтаме.
Обновлено в 11:17
Экономика

Ставка НДС 20% действует на территории России с 1 января

Прошлая ставка НДС 18% действует с 1 января 2004 года.
Обновлено в 16:03
Политика

Ющенко заявил, что украинцев возвращают в XVII век

Обещания украинских политиков снизить цены на газ являются унижением граждан страны и попыткой вернуть их в XVII век, об этом в эфире YouTube-канала "Бегущий Банкир" заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко.
Обновлено в 17:07
Происшествия

Президент прибыл в Магнитогорск

Обновлено в 08:15
Происшествия

Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в Магнитогорске, где в понедельник обрушился подъезд жилого дома после взрыва бытового газа, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:44
Происшествия

В деле убийства саудовского журналиста произошел новый поворот

В репортаже говорилось, что кадры получены от журналиста, связанного с расследованием произошедшего газетой Daily Sabah.
Обновлено в 07:20
Политика

Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку

Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено в 18:18
Происшествия

Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске

Обновлено в 09:49
Политика

Лукашенко призвал белорусов укреплять свою государственность

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал граждан Белоруссии укреплять государственность на принципах честности и справедливости.
Обновлено в 17:29
Происшествия

Здание бани загорелось на западе Москвы

Обновлено в 15:03
Происшествия

Во Франции эвакуируют группу посетителей с неисправного аттракциона

Восемь человек во французском городе Ренн в новогоднюю ночь оказались заблокированными на неисправном аттракционе на высоте 60 метров, сообщает радиостанция France Info.
Обновлено в 17:36
Происшествия

Пять человек пострадали от отравления угарным газом в Татарстане

Пять человек госпитализированы в больницу из-за отравления угарным газом в Альметьевске, четверо из них - дети.
Обновлено в 17:36
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