Политика
Lenta.ruНового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook. На текст обратила внимание юрист Татьяна Монтян. Запись с исправлениями она выложила на своем аккаунте в той же соцсети.
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Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
РИА Новости вчера в 13:25
Экономика
Уровень инфляции в Казахстане по итогам восьми месяцев составил 3%
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-июля 2019 года уровень инфляции в Казахстане составил 2,8%. В годовом выражении этот показатель составил 5,4%, в месячном — 0,2%.
REGNUM 08:37
Общество
Новый мост в уральском поселке простоял сутки и рухнул
В поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия.
Известия 08:02
Происшествия
В Новосибирске проверят видео с нападением росгвардейца на прохожего
Следственный комитет начал проверку после появления видео, на котором сотрудник Росгвардии нападает на прохожего.
Российская газета 05:10
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Политика
Оппозиция подала заявку на акцию протеста 14 сентября
Коммерсантъ 05:25
Шоу-бизнес
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru 05:51
Шоу-бизнес
Бондарчук отвела в школу внучку
Предпринимательница и редактор Светлана Бондарчук опубликовала у себя в инстаграме фото, сделанное 2 сентября в первый день учебы в первом классе ее внучки Маргариты.
Газета.Ru 03:53
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Футбол
Комличенко рассказал о своём будущем в ЦСКА
Российский нападающий футбольного клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко заявил, что пока не готов говорить о своём переходе в ЦСКА.
News.ru 06:51
Политика
Украина увеличит поставки американского газа из Польши
Новый министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что страна должна увеличить поставку американского газа через территорию Польши.
Газета.Ru 05:14
Общество
В челябинском поселке школьников поздравили песней «Рюмка водки»
Свободная Пресса 07:52
Экономика
Правительство отменит Красноярский экономический форум
В правительстве решили отказаться от одного из крупнейших экономических форумов — в Красноярске, который проводился более 15 лет подряд, пишет РБК со ссылкой пресс-секретаря премьера Дмитрия Медведева Олега Осипова.
Ведомости 08:31
Политика
Лавров назвал ситуацию вокруг СВПД тревожной
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в понедельник перед студентами МГИМО (У) МИД РФ, назвал ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе тревожной.
РИА Новости 03:53
Политика
Зеленский поручил снять мораторий на продажу земли до 1 декабря
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-брифинга в Киеве поручил Верховной раде отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года, передает УНИАН.
Rambler News Service 07:04
Энергетика
Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель
Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости вчера в 20:54
Происшествия
В новосибирской колонии заключенному разорвали зашитый рот
Заключенный новосибирской исправительной колонии ИК-18 в знак протеста против пыток зашил себе рот.
Цензуры.Нет 04:49
Футбол
«Тамбов» нашел Гогуа замену в «Краснодаре»
По данным matchtv.ru, «Тамбов» взял в аренду защитника «Краснодара-2» Алексея Грицаенко.
Матч ТВ 08:04
Происшествия
СК завел дело после гибели мальчика, на которого упала плита в Самаре
По данным следствия, днем 1 сентября с фасада здания Дворца культуры, расположенного в Кировском районе города Самары, облицовочная мраморная плита с высоты 1,5 метра упала на 10-летнего ребёнка.
РИА Новости 07:41
Политика
Брат Асада арестован после требования Путина
Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
News.ru вчера в 07:19
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Политика
Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун
Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК вчера в 08:40
Наука
На Землю обрушилась магнитная буря
Магнитная буря, обусловленная приближением к Земле потока быстрого солнечного ветра, началась еще 31 августа и продлится до утра вторника.
РИА Новости 07:39
Политика
Глава МИД Латвии: балтийские страны никогда не входили в СССР
В Латвии министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны Балтики на самом деле никогда не были частью бывшего СССР.
ФедералПресс 31 августа в 00:16
Гаджеты
МТC, Nokia и Qualcomm впервые протестировали в России Samsung Galaxy S10 5G
МТС, Nokia и Qualcomm Technologies впервые в России успешно протестировали предкоммерческие смартфоны Samsung Galaxy S10 5G, следует из пресс-релиза сотового оператора.
Коммерсантъ 07:24
Футбол
Фернандеш стал игроком «Краснодара»
Спорт-Экспресс 08:35
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Общество
Смоленский губернатор уволил двух замов из-за угрозы срыва нацпроектов
По словам собеседника агентства, глава региона не продлил трудовые отношения с Анной Кожуриной и Русланом Черных из-за угрозы срыва реализации региональных проектов, которые они курировали в рамках национальных проектов.
Интерфакс 06:24