Политика

Lenta.ruLenta.ruНового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте

Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook. На текст обратила внимание юрист Татьяна Монтян. Запись с исправлениями она выложила на своем аккаунте в той же соцсети.
Читать в источнике
Комментировать40

Подробнее о событии

Нового министра образования Украины высмеяли за неграмотность

РЕН ТВ00:43

Нового министра образования Украины высмеяли в соцсетях за ошибки в публикации

ТАСС02:44

Украинского министра образования высмеяли за ошибки в тексте

РИА Новости02:03

Нового министра образования Украины уличили в неграмотности

Известия01:23

Нового министра образования Украины высмеяли за незнание языка

Газета.Ru06:47

Нового министра образования Украины высмеяли за суржик

REGNUMвчера в 22:36

Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте

Lenta.ruвчера в 21:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 08:44, Ашберн
Общество

В Сети появилось видео урагана «Дориан»

РИА Новости вчера в 13:25
Экономика

Уровень инфляции в Казахстане по итогам восьми месяцев составил 3%

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-июля 2019 года уровень инфляции в Казахстане составил 2,8%. В годовом выражении этот показатель составил 5,4%, в месячном — 0,2%.
REGNUM 08:37
Общество

Новый мост в уральском поселке простоял сутки и рухнул

В поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия.
Известия 08:02
Происшествия

В Новосибирске проверят видео с нападением росгвардейца на прохожего

Следственный комитет начал проверку после появления видео, на котором сотрудник Росгвардии нападает на прохожего.
Российская газета 05:10
Происшествия

Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Политика

Оппозиция подала заявку на акцию протеста 14 сентября

Коммерсантъ 05:25
Шоу-бизнес

Муж Поклонской сообщил о расставании с ней

Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru 05:51
Шоу-бизнес

Бондарчук отвела в школу внучку

Предпринимательница и редактор Светлана Бондарчук опубликовала у себя в инстаграме фото, сделанное 2 сентября в первый день учебы в первом классе ее внучки Маргариты.
Газета.Ru 03:53
Культура

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации

Газета.Ru 07:07
Армия и оружие

В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия

Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Футбол

Комличенко рассказал о своём будущем в ЦСКА

Российский нападающий футбольного клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко заявил, что пока не готов говорить о своём переходе в ЦСКА.
News.ru 06:51
Политика

Украина увеличит поставки американского газа из Польши

Новый министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что страна должна увеличить поставку американского газа через территорию Польши.
Газета.Ru 05:14
Общество

В челябинском поселке школьников поздравили песней «Рюмка водки»

Свободная Пресса 07:52
Экономика

Правительство отменит Красноярский экономический форум

В правительстве решили отказаться от одного из крупнейших экономических форумов — в Красноярске, который проводился более 15 лет подряд, пишет РБК со ссылкой пресс-секретаря премьера Дмитрия Медведева Олега Осипова.
Ведомости 08:31
Политика

Лавров назвал ситуацию вокруг СВПД тревожной

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в понедельник перед студентами МГИМО (У) МИД РФ, назвал ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе тревожной.
РИА Новости 03:53
Политика

Зеленский поручил снять мораторий на продажу земли до 1 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-брифинга в Киеве поручил Верховной раде отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года, передает УНИАН.
Rambler News Service 07:04
Энергетика

Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель

Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости вчера в 20:54
Происшествия

В новосибирской колонии заключенному разорвали зашитый рот

Заключенный новосибирской исправительной колонии ИК-18 в знак протеста против пыток зашил себе рот.
Цензуры.Нет 04:49
Футбол

«Тамбов» нашел Гогуа замену в «Краснодаре»

По данным matchtv.ru, «Тамбов» взял в аренду защитника «Краснодара-2» Алексея Грицаенко.
Матч ТВ 08:04
Происшествия

СК завел дело после гибели мальчика, на которого упала плита в Самаре

По данным следствия, днем 1 сентября с фасада здания Дворца культуры, расположенного в Кировском районе города Самары, облицовочная мраморная плита с высоты 1,5 метра упала на 10-летнего ребёнка.
РИА Новости 07:41
Общество

Суд отказался лишать родительских прав участников акции 3 августа

РБК 05:57
Политика

Брат Асада арестован после требования Путина

Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
News.ru вчера в 07:19
Общество

Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю

Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Политика

Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун

Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК вчера в 08:40
Наука

На Землю обрушилась магнитная буря

Магнитная буря, обусловленная приближением к Земле потока быстрого солнечного ветра, началась еще 31 августа и продлится до утра вторника.
РИА Новости 07:39
Политика

Глава МИД Латвии: балтийские страны никогда не входили в СССР

В Латвии министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны Балтики на самом деле никогда не были частью бывшего СССР.
ФедералПресс 31 августа в 00:16
Гаджеты

МТC, Nokia и Qualcomm впервые протестировали в России Samsung Galaxy S10 5G

МТС, Nokia и Qualcomm Technologies впервые в России успешно протестировали предкоммерческие смартфоны Samsung Galaxy S10 5G, следует из пресс-релиза сотового оператора.
Коммерсантъ 07:24
Футбол

Фернандеш стал игроком «Краснодара»

Спорт-Экспресс 08:35
Политика

Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко

РИА Новости 07:00
Общество

Смоленский губернатор уволил двух замов из-за угрозы срыва нацпроектов

По словам собеседника агентства, глава региона не продлил трудовые отношения с Анной Кожуриной и Русланом Черных из-за угрозы срыва реализации региональных проектов, которые они курировали в рамках национальных проектов.
Интерфакс 06:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное