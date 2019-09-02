Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook. На текст обратила внимание юрист Татьяна Монтян. Запись с исправлениями она выложила на своем аккаунте в той же соцсети.

Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте

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