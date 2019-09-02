Политика
Lenta.ruНового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook. На текст обратила внимание юрист Татьяна Монтян. Запись с исправлениями она выложила на своем аккаунте в той же соцсети.
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Новый министр образования Украины высмеяна за допущенные ошибки в тексте
Народные новостивчера в 23:37
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Общество
В Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
РИА Новости вчера в 19:29
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Газета.Ru вчера в 20:23
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета вчера в 01:09
Кино
Звезды «Тайн Смолвиля» не появятся в шоу «Кризис на Бесконечных Землях»
Розенбаум, находившийся рядом, тут же добавил, что они в действительности ничего не знают о предстоящем шоу, им никто ничего не говорил о нём, и они понятия не имеют, о чем идет речь.
REGNUM 02:10
Общество
В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению.
РБК вчера в 22:57
Экономика
Перевозчики предупредили о возможном росте цен на авиабилеты
Заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транпорта (АЭВТ) Борис Шокуров сообщил, что по итогам 2019 года авиабилеты станут дороже на 9-10% по сравнению с прошлым годом, передают "Известия".
Газета.Ru 02:00
Происшествия
В Якутии медведь забрел в село и напал на женщину
Российская газета 02:35
Происшествия
МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок
Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.
РБК 01:00
Происшествия
Мордовская школьница погибла от удара током, взяв телефон в руки
Десятилетняя школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона, стоящего на подзарядке - сообщается, что ребенок просто взял его в руки.
Газета.Ru 02:32
Общество
Полиция не стала задерживать участников несогласованной акции в Москве
Активисты скандировали лозунги в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации и требовали освободить задержанных ранее участников протестных акций.
Интерфакс 31 августа в 08:14
Армия и оружие
США нашли причину для ядерной войны
Настоящая опасность военного применения систем искусственного интеллекта (ИИ) заключается в их использовании для принятия решения о нанесении ядерного удара, передает Breaking Defense заявление 32-го заместителя министра обороны США Роберта Уорка.
Lenta.ru вчера в 17:07
Хоккей
Омский «Авангард» выиграл у ЦСКА Кубок Открытия
Окончательный счёт в матче – 1:3 в пользу «Авангарда», который взял реванш за своё поражение в Кубке Гагарина сезона 2018-2019.
DixiNews 00:43
Политика
Токаев пообещал содействовать политической конкуренции в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая со своим первым ежегодным посланием к народу, сказал, что намерен содействовать развитию политической конкуренции в стране.
Коммерсантъ 02:34
Наука
Ученые: растения вымирают в сотни раз быстрее обычного
Naked Science 27 августа в 02:02
Политика
Минобороны может самостоятельно достроить космодром Восточный
Военно-строительная публично-правовая компания (ППК), создаваемая Министерством обороны России, может стать одним из подрядчиков во время строительства космодрома Восточный.
Известия вчера в 21:54
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Происшествия
В Башкирии арестовали мать, обвиняемую в убийстве годовалого сына
28-летней жительнице Дюртюлинского района предъявили обвинение в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.
Российская газета вчера в 06:05
Футбол
Спартак — Зенит 0:1
Гол футболиста московского "Спартака" Зелимхана Бакаева в ворота петербургского "Зенита" был отменен главным судьей матча Виталием Мешковым после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).
РИА Новости вчера в 12:51
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 31 августа в 11:29
Автоспорт
Себастьян Феттель: Я старался сдерживать Льюиса
F1news.ru вчера в 11:23
Шоу-бизнес
Тимати подверг себя опасности на отдыхе
Рэпер Тимати удивил поклонников провокационным видео, на котором отпустил штурвал катера на полном ходу и начал снимать свои занятия серфингом.
StarHit.ru вчера в 20:00
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Кино
«Джокера» показали на Венецианском кинофестивале
РЕН ТВ 31 августа в 23:11
Происшествия
Полиция задержала высланного из Белоруссии участника акции 27 июля
Правоохранительные органы задержали Никиту Чирцова, который находился в розыске по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщают «ОВД-инфо» и ТАСС.
Ведомости 01:59
Политика
Пенс заявил о крепких отношениях между Украиной и США
Вице-президент США Майк Пенс рассказал о крепких отношениях между Украиной и США.
Газета.Ru вчера в 11:18
Экономика
ГЧП по производству «Ессентуков» может быть разорвано
ГЧП по производству «Ессентуков» может быть разорвано Планы по созданию государственно-частного партнерства (ГЧП), которое должно консолидировать всю добычу и разлив воды «Ессентуки», оказались под угрозой.
Коммерсантъ вчера в 19:12
Теннис
Медведев вышел в четвертьфинал US Open
Российская газета 00:03
Энергетика
Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель
Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости вчера в 20:54
Политика
Кадыров не стал спорить с Путиным по поводу новой мечети в Чечне
Московский Комсомолец 31 августа в 09:35