Кино

В новом фильме о Джеймсе Бонде агент 007 станет темнокожей женщинойКомсомольская правда 18:28

Естественно, темнокожая - почетное право досталось 31-летней англичанке Лашане Линч, известной по небольшой роли в недавнем блокбастере «Капитан Марвел». На самом деле пока рано говорить о том, что Бонд почернел и сменил пол.
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В новом фильме о Джеймсе Бонде агент 007 станет темнокожей женщиной

Комсомольская правда18:28

Нового агента 007 в фильме о Джеймсе Бонде сыграет темнокожая актриса

Дождь11:14

Агентесса 007: как продюсеры намереваются сделать Бонда актуальнее

РБК05:43

СМИ: нового агента 007 сыграет темнокожая актриса

ТАСС04:54

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса, пишут СМИ

РИА Новости04:52

Джеймса Бонда в новой серии сыграет темнокожая женщина

News.ru04:44

Агентом 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде станет чернокожая женщина

Эхо Москвы11:26
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Политика

Зеленский решил сменить 12 послов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о начале обновления состава дипломатического корпуса и замене 12 послов, включая украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 14:05
Здоровье

Названы три напитка для быстрого засыпания

Обновлено в 22:33
Армия и оружие

Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма»

Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Политика

В США ограничат право на убежище для борьбы с миграционным кризисом

Законы США позволяют мигрантам просить убежища, даже когда они уже находятся на границе, независимо от того, как они там оказались.
Обновлено в 14:29
Общество

Росконтроль назвал марки опасного для здоровья куриного мяса

Обновлено в 04:47
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Технологии

Пожарный кракен: под крыши сооружений поместят роботов-огнеборцев

Новый пожарный робот тушит огонь, передвигаясь по потолку.
Обновлено в 17:01
Политика

За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 20:28
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил, что у альянса есть ответ на выход России из ДРСМД

В декабре 2018 года США выдвинули России ультиматум с требованием уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД.
Обновлено в 20:18
Общество

Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение

Астрологи рассказали «Вечерней Москве», как это небесное явление может повлиять на разные сферы жизни человека.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной

Задержанный в Албании по российскому ордеру Интерпола за терроризм Расул Мислаев представился албанским властям Диего Марадоной, сообщило албанское издание Panorama.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие

СМИ: аравийская коалиция заявила об уничтожении двух запущенных хуситами беспилотников

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила в понедельник об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Йемена сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).
Обновлено в 15:13
Экономика

Эксперты рассказали, в каких сферах вырос спрос на сотрудников

Сфера транспорта и логистики дала на четверть больше вакансий, чем годом ранее Сильнее всего спрос вырос на вакансии в сферах транспорта и логистики, производства и управления персоналом, подсчитали аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.
Обновлено в 22:26
Баскетбол

Отелло Хантер продолжит карьеру в тель-авивском «Маккаби»

Центровой Отелло Хантер подпишет 2-летний контракт с тель-авивским «Маккаби».
Обновлено в 14:59
Культура

Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков

Волков в 1954 году окончил с отличием художественный факультет ВГИК. Всю жизнь он проработал художником-постановщиком киностудии "Мосфильм".
Обновлено в 13:14
Наука

В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга

Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Тройное убийство совершено в Липецкой области

По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено в 15:45
Общество

Мутко посетил затопленные районы в Иркутской области

Вице-премьер, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко во время оценки хода восстановительных работ посетил район проведения работ по расчистке завалов военнослужащими Минобороны России.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Суд арестовал Дмитрия Мазурова, подозреваемого в крупном хищении

Мазуров подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере).
Обновлено в 12:07
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Авто

Кроссовер Hyundai Tucson для России получит новый двигатель

Обновлено в 04:41
Политика

Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга России

Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничений по суверенному долгу России из-за якобы вмешательства в американские выборы, сообщает телеканал RT.
Обновлено 13 июля в 09:52
Политика

Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 18:43
Кино

Эмма Стоун сыграет в новом фильме режиссера «Ла-Ла Ленд»

Обновлено в 11:45
Происшествия

В аэропорт Казани из-за неисправности вернулся самолет «Победы»

Обновлено в 15:37
Общество

Правительство утвердило график выходных на 2020 год

Премьер министр Дмитрий Медведев утвердил календарь праздничных дней на 2020 год. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января.
Обновлено вчера в 00:14
Происшествия

19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике

Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено в 15:33
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Все запасы смартфона Asus ZenFone 6 распроданы

Обновлено в 11:22
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Лашана Линч
Британская актриса
Британская актриса, известная по сериалу «Под несчастливой звездой».
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Джеймс Бонд
Фильм, 1953
Коммандер Военно-морского флота Великобритании, также известный как «агент 007» - главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6. Получил широкую популярность после начала экранизации романов Флеминга. Серия фильмов о Джеймсе Бонде именуется «бондианой» и является одной из самых продолжительных серий фильмов в истории. С 1954 по 2015 годы вышло 27 фильмов. Серия принесла её создателям более 7 млрд долларов США, став четвёртым по успешности киносериалом в истории.
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