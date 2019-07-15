Кино
Нового агента 007 сыграет актриса Лашана ЛинчИзвестия 01:25
На роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде утверждена британская актриса Лашана Линч. Об этом пишет Daily Mail 14 июля. Источники утверждают, что Линч сыграет не самого Бонда, а нового персонажа, которому передадут номер агента 007 после его ухода из спецслужб.
Читать в источнике
Оценить128
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 17:55, Вашингтон
Происшествия
Боксер Пернелл Уитакер погиб в ДТП
Обновлено в 13:44
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Политика
МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Внука Деда Хасана задержали на криминальной сходке
Обновлено в 02:40
Общество
Слив удобрений в море оказался для кораллов опаснее, чем глобальное потепление
Другая возможная причина — загрязнение моря, которое приводит к эвтрофикации, явлению, хорошо знакомому любому, кто видел хоть один цветущий пруд в средней полосе России летом.
Обновлено в 14:39
Политика
Трамп выдвинул кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении кандидатуры исполняющего обязанности министра обороны страны Марка Эспера для назначения на эту должность на постоянной основе.
Обновлено в 16:44
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет за переговоры с Россией
Украинские политики, ведущие переговоры с Россией без разрешения властей государства, должны быть осуждены на 15 лет заключения - такое предложение озвучил солист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.
Обновлено в 17:13
Шоу-бизнес
Александр Яцко объяснил причины расставания с Еленой Валюшкиной
Актер Александр Яцко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах расставания с женой, актрисой Еленой Валюшкиной.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Обновлено в 10:59
Общество
Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение
Астрологи рассказали «Вечерней Москве», как это небесное явление может повлиять на разные сферы жизни человека.
Обновлено в 05:43
Космос
На видео попал пролет телескопа «Спектр-РГ» по созвездию Лисички
На видео видно, как разгонный блок ДМ-03 и "Спектр-РГ" проходят по созвездию Лисички.
Обновлено в 12:38
Спорт
Российские волейболисты защитили титул чемпионов Лиги наций
По итогам предварительных встреч в "Финал шести" вышли сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, на правах организатора финальной части турнира компанию им составили волейболисты из США Российские волейболисты победили на групповой стадии сборную Франции и уступили команде сборной США.
Обновлено вчера в 22:36
Наука
Названа группа крови, которая неуязвима перед раком
Запах мужчины: что женщина может узнать по аромату пота спутника Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Мировой голод растет третий год подряд, заявили в ООН
Доступа к достаточному количеству продовольствия в 2018 году не имели 820 миллионов человек, таким образом, мировой голод не снижается в течение последних трех лет, число голодающих выросло на 10 миллионов человек, говорится в опубликованном в понедельник докладе ООН "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире".
Обновлено в 11:49
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Политика
ЕС одобрил санкции в отношении Турции
Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.
Обновлено в 16:34
Космос
Астрономы обнаружили 1500-метровый астероид
Специалисты в области астрономии заявили, что недавно в ходе астрономических наблюдений за космическим пространством им удалось обнаружить необычный астероид, получивший название 2019 LF6.
Обновлено в 17:11
Экономика
Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань
Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Сбербанк сообщил о своей роли в деле экс-владельца Антипинского НПЗ
Сбербанк обратился в правоохранительные органы по многочисленным выявленным фактам незаконных действий контролирующего акционера Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова и бывшего генерального директора предприятия Геннадий Лисовиченко, на основании заявления банка правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 07:25
Наука
Spektrum (Германия): на Западе нет спермы (Spektrum.de)
Мужчины из развитых стран вырабатывают все меньше спермы — в два раза меньше по сравнению с временами 40-летней давности.
Обновлено в 17:23
Общество
Орловские врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку»
Протест медиков вызван реорганизацией службы скорой помощи, в результате которой они стали обслуживать не только город, но и сельскую местность.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Весной служить родине отправились 380 человек из Омска
Обновлено в 07:00
Авто
Опубликованы фотографии интерьера новой Skoda Octavia
Первые шпионские фото интерьера новой «Октавии» 2020 модельного года опубликовал портал Motor1.
Обновлено в 09:53
Политика
Илья Яшин официально снят с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
«Открывайте, мать приехала»: Анна Хилькевич после свадьбы вернулась домой на детском велосипеде
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
В США назвали «уязвимость» С-400
В июне в Defense One назвали Крым ракетным «ежом».
Обновлено в 17:11