Новое загрязнение нашли в нефтепроводе «Дружба»Газета.Ru 07:28

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».

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На участке трубопровода "Дружба", который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в "Транснефти". Анализ был взят в 15:00 19 июня, он показал превышение в 60 частиц на миллион (ppm).

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