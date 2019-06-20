Энергетика
Новое загрязнение нашли в нефтепроводе «Дружба»Газета.Ru 07:28
На участке трубопровода "Дружба", который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в "Транснефти". Анализ был взят в 15:00 19 июня, он показал превышение в 60 частиц на миллион (ppm).
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На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».РБК06:23
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