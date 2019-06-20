Энергетика

В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефтьВедомости 06:48

На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть».
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На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».
РБК06:23

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На польском участке «Дружбы» опять обнаружили «грязную» нефть

Газета.Ru10:07

Транзит нефти РФ в направлении Польши приостанавливался из-за превышения хлорорганики

ТАСС07:20

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

РБК06:23

Грязную нефть снова нашли в трубопроводе «Дружба»

Телеканал 360°06:46

В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти

Коммерсантъ06:46

В трубопроводе «Дружба» обнаружили новое загрязнение нефти

Дождь06:26

В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть

Ведомости06:48
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:24, Ашберн

«Гомельтранснефть Дружба» исключает транспортировку загрязненной нефти

КП - Беларусь09:28
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:24, Ашберн
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"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
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Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

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На днях супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с другими членами королевской семьи посетили королевские скачки Royal Ascot 2019.
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«Грязная» нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
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