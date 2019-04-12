Армия и оружие

«Новое время» опубликовало «военную доктрину» ЗеленскогоРБК 07:07

Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
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Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала основные цели страны в оборонной сфере

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СМИ: Зеленский в «военной доктрине» пообещал «не отдать врагу ни метра земли»

ТАСС08:23
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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