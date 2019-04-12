Армия и оружие
«Новое время» опубликовало «военную доктрину» ЗеленскогоРБК 07:07
Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
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