Армия и оружие
«Новое время» опубликовало «военную доктрину» ЗеленскогоРБК 07:07
Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
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Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%
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Обновлено вчера в 12:21
Экономика
НЛМК не уйдет от пошлин
Министерство торговли США отказалось исключить слябы НЛМК из-под действия пошлины в 25% на ввозимую в страну сталь.
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Сергей Соседов возмущен предложением почтить память Юлии Началовой
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Кино
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Реконструкция Камерной сцены Государственного академического Большого театра (ГАБТ) начнется не ранее 2021 года, сообщил в четверг на пресс-конференции гендиректор ГАБТ Владимир Урин.
Обновлено в 10:57
Общество
В Екатеринбурге управляющая компания уничтожила сад на крыше
Работники управляющей компании «Стандарт» уничтожили сад, который пенсионер Николай Моргунов разбил на крыше девятиэтажки на Сурикова, 31.
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Политика
Макаревич назвал причины ненависти политиков к Зеленскому
Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины вызывает "ненависть" профессиональных политиков, заявил музыкант Андрей Макаревич.
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Все, начиная от электропроводки и заканчивая кровлей крыши, требует полной замены. Однако этот дом для надзорных органов словно призрак.
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Поверхность Луны пострадала из-за астероидов
Обновлено вчера в 11:07
Экономика
Американская компания заплатит штраф из-за «Роснефти»
Фирма согласилась заплатить штраф в размере $75 тыс. за нарушение санкций против «Роснефти», введённых Белым домом из-за кризиса на Украине.
Обновлено в 10:59
Транспорт
Трасса М-4 «Дон» от Краснодара до Павловской станет платной
На Кубани участок федеральной трассы М-4 "Дон" станет платным. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Двигатель гиперзвуковой ракеты испытали на стенде
О проекте разработки американцами перспективной гиперзвуковой оперативно-тактической ракеты, совместимой с существующими пусковыми установками, стало известно ещё в 2017 году — после запуска программы Long Range Precision Fires («Большая дальность, высокая точность»), которую затем переименовали в DeepStrike («Глубинный удар»).
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"При установленной годовой квоте на прием на работу иностранных граждан для замещения должностей командира гражданского воздушного судна в 200 человек указанные должности замещают около 30 иностранных граждан", — говорится в материалах к документу.
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Здоровье
Почти 150 случаев завозной малярии зарегистрировали в России за год
«В 2018 году в Российской Федерации зарегистрировано 148 случаев завозной малярии (0,1 на 100 тысяч населения) в 44 субъектах РФ», — констатировали представители ведомства.
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