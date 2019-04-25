Армия и оружие

«Новое время» опубликовало «военную доктрину» ЗеленскогоРБК 07:07

Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
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Эксперт рассказал, когда Украина сможет достичь стандартов НАТО

РИА Новости10:54

Украинское издание опубликовало военную доктрину Зеленского

Известия07:09

СМИ: Зеленский в «военной доктрине» пообещал «не отдать врагу ни метра земли»

ТАСС08:23

СМИ узнали содержание «военной доктрины» Зеленского

RT на русском08:09

Руководство силами обороны Украины будет обеспечено в соответствии со стандартами, принятыми членами НАТО

Эхо Москвы09:30

«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского

РБК07:07

Опубликована военная доктрина Зеленского

Lenta.ru06:14
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Экономика

Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%

Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Заседание Совбеза ООН по Украине в связи решением России об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям Донбасса запланировано на четверг, 25 апреля, сообщил спикер украинского постпреда при всемирной организации Олег Николенко.
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Компания "Главкосмос пусковые услуги" совместно с Международной астронавтической федерацией объявили конкурс среди университетов, призом в котором станет бесплатный запуск малого студенческого спутника на ракете-носителе "Союз" в 2020 году, сообщила компания в среду.
Обновлено вчера в 12:21
Экономика

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Министерство торговли США отказалось исключить слябы НЛМК из-под действия пошлины в 25% на ввозимую в страну сталь.
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Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

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Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи

Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено в 10:04
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Новый электрокар Enovate ME-S станет конкурентом Tesla

Согласно заявленным характеристикам, новинка станет конкурентом для моделей Tesla, а ее дизайн напоминает машины Porsche.
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Стал известен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде

Рами Малек сыграет злодея в 25-м фильме про британского суперагента Джеймса Бонда.
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Реконструкция Камерной сцены Большого театра начнется не ранее 2021 года

Реконструкция Камерной сцены Государственного академического Большого театра (ГАБТ) начнется не ранее 2021 года, сообщил в четверг на пресс-конференции гендиректор ГАБТ Владимир Урин.
Обновлено в 10:57
Общество

В Екатеринбурге управляющая компания уничтожила сад на крыше

Работники управляющей компании «Стандарт» уничтожили сад, который пенсионер Николай Моргунов разбил на крыше девятиэтажки на Сурикова, 31.
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Политика

Макаревич назвал причины ненависти политиков к Зеленскому

Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины вызывает "ненависть" профессиональных политиков, заявил музыкант Андрей Макаревич.
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Максим Галкин предложил сменить ведущих на «Первом канале»

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Почему в Улан-Удэ существуют дома-призраки?

Все, начиная от электропроводки и заканчивая кровлей крыши, требует полной замены. Однако этот дом для надзорных органов словно призрак.
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Культура

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В Манчестере (Великобритания) нашли продолжение романа Энтони Бёрджесса "Заводной апельсин".
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Поверхность Луны пострадала из-за астероидов

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Экономика

Американская компания заплатит штраф из-за «Роснефти»

Фирма согласилась заплатить штраф в размере $75 тыс. за нарушение санкций против «Роснефти», введённых Белым домом из-за кризиса на Украине.
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Транспорт

Трасса М-4 «Дон» от Краснодара до Павловской станет платной

На Кубани участок федеральной трассы М-4 "Дон" станет платным. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".
Обновлено в 11:39
Армия и оружие

Двигатель гиперзвуковой ракеты испытали на стенде

О проекте разработки американцами перспективной гиперзвуковой оперативно-тактической ракеты, совместимой с существующими пусковыми установками, стало известно ещё в 2017 году — после запуска программы Long Range Precision Fires («Большая дальность, высокая точность»), которую затем переименовали в DeepStrike («Глубинный удар»).
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В петербургской школе началась вакцинация от кори

В петербургской школе №100 выявлен случай заболевания корью.
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Девушка-подросток погибла под поездом в московском метро

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Минтранс решил снизить квоту на прием иностранных пилотов

"При установленной годовой квоте на прием на работу иностранных граждан для замещения должностей командира гражданского воздушного судна в 200 человек указанные должности замещают около 30 иностранных граждан", — говорится в материалах к документу.
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Россия выразила протест Австрии из-за осквернения советского памятника

Посольство России в Вене заявляет австрийским властям решительный протест в связи с очередным осквернением на площади Шварценбергплатц памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, заявил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
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В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала»

Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".
Обновлено в 06:17
Здоровье

Почти 150 случаев завозной малярии зарегистрировали в России за год

«В 2018 году в Российской Федерации зарегистрировано 148 случаев завозной малярии (0,1 на 100 тысяч населения) в 44 субъектах РФ», — констатировали представители ведомства.
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Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов

Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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