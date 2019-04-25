Армия и оружие
Военную доктрину Зеленского опубликовало украинское «Новое время»LentaChel.ru 08:35
Документ передал порталу «Новое время» советник избранного президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
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