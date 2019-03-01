Гаджеты

Новое видео Samsung Galaxy Fold показывает складку на дисплееMobiDevices 16 апреля в 04:42

В тоже время Samsung уверяет, что в финальных версиях смартфона складки не будет вовсе. В США Samsung Galaxy Fold будет доступен с 26 апреля. В Великобритании и Европе 26 апреля открываются предварительные заказы, а в продаже гибкий гаджет появится с 3 мая.
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