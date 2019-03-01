Гаджеты
Новое видео Samsung Galaxy Fold показывает складку на дисплееMobiDevices 16 апреля в 04:42
В тоже время Samsung уверяет, что в финальных версиях смартфона складки не будет вовсе. В США Samsung Galaxy Fold будет доступен с 26 апреля. В Великобритании и Европе 26 апреля открываются предварительные заказы, а в продаже гибкий гаджет появится с 3 мая.
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Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие
Обновлено вчера в 17:31
Общество
Законопроект о новых правилах продажи сим-карт отправили на доработку
Правительство России поддержало законопроект, ограничивающий продажу сим-карт. Однако документ в итоге направили на доработку.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Мосгорсуд оставил Мамаева и Кокорина под стражей
«Суд оставил Мамаева и Кокорина под стражей», – сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 04:30
Политика
Главный военный прокурор Украины Матиос опроверг свой побег из страны
Главный военный прокурор Украины и заместитель генпрокурора Анатолий Матиос появился на совместном брифинге с главой Службы безопасности Украины (СБУ) и опроверг сообщения о своем «побеге» из страны, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС
Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено вчера в 07:33
Политика
В НОТУ рассказали о порядке проведения дебатов Порошенко и Зеленского
Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания рассказал, каким образом будут проходить дебаты между кандидатами на пост президента страны Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на киевском стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 18:14
Технологии
ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу
Обновлено вчера в 16:59
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками
Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене
Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Армия и оружие
Летчики морской авиации ТОФ провели учения в районе Арктики
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе под Томском
Три человека погибли и несколько пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса под Томском, где в четверг начался сильный снегопад.
Обновлено в 00:40
Технологии
Технологии избавили от бумаги половину российских компаний
"Если в мире 44 процента еще только приступили к этому, то 50 процентов российских компаний уже активно ее используют", - говорит Вера Витальева, руководитель HR-практики, Deloitte.
Обновлено в 00:48
Происшествия
В России ужесточили наказание за оставление места ДТП
Если в аварии пострадали два и более человека, а водитель оставил место ДТП, его могут посадить на девять лет.
Обновлено вчера в 05:03
Происшествия
В ДТП с автобусом в Португалии погибли 28 человек
В ДТП на португальском острове Мадейра погибли 28 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Авто
Mercedes-Benz отзывает более 700 автомобилей в России
Обновлено вчера в 11:26
Здоровье
Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника
Обновлено вчера в 20:22
Здоровье
Ученые назвали продукты, которые ежедневно ухудшают здоровье человека
На первом месте оказался фастфуд. Также медики назвали вредным употребление мясных деликатесов и мяса, жареного на гриле.
Обновлено вчера в 20:44
Технологии
В России разработали высокоэффективный магнитный холодильник
Российские инженеры разработали холодильник нового поколения, в котором рабочим телом является не жидкость, переходящая в газ, а магнитный металл, что повышает энергоэффективность на 30-40%, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИСиС.
Обновлено вчера в 20:24
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено вчера в 08:16
Авто
УАЗ представил новую версию «буханки»
Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».
Обновлено вчера в 13:59
Экономика
В России хотят увеличить пособие по уходу за ребенком до 3 лет
Повысить пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет планируется со следующего года, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени
Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено вчера в 12:42
Космос
Генпрокуратура может возбудить дело об отверстии в «Союзе МС-09»
Генеральная прокуратура РФ рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту появления отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09».
Обновлено вчера в 05:55
Экономика
Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат
Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
Обновлено вчера в 19:35
Футбол
Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Исход противостояния с «Тоттенхэмом» в четвертьфинале Лиги чемпионов прокомментировал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Обновлено вчера в 19:26
Путешествия
Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
В Китае эвакуированы 11 тысяч человек из-за лесного пожара
На северо-востоке Китая из-за лесного пожара, возникшего вблизи горы Ципань в городе Шэньян (провинция Ляонин), местным властям пришлось эвакуировать 11 тысяч человек.
Обновлено вчера в 22:35