Энергетика

Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 мартаКоммерсантъ 02:39

«Совещание будет посвящено вопросам корректировки отдельных параметров, вступивших в силу с этого года, налогового маневра в нефтяной отрасли, а также вопросу лицензирования экспорта, который, по сути, должен заменить после утверждения его параметров действующее соглашение с нефтяными компаниями и стабилизировать внутренний рынок моторного топлива»,— сказал господин Джус.
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Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 марта

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Козак обсудит с нефтяниками предложения кабмина по топливному рынку 26 марта

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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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