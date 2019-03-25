Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 мартаКоммерсантъ 02:39

Срок соглашения о сдерживании цен должен был истечь 31 марта, однако правительство решило продлить его действие еще на три месяца. Согласно документу, бензин и дизель не будут дорожать выше уровня инфляции до конца июня. Детали соглашения еще предстоит обсудить.

Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 марта

Экономика Медведев поддержал маркировку молочной продукции Премьер дал устное поручение интегрировать ее с системой «Меркурий», которую бизнес прозвал «продуктовой ЕГАИС», говорят они.

Общество Стало известно о климатических угрозах югу России Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.

Экономика Генпрокуратура критикует московские стройки Росжелдора и ОАО РЖД Господин Чайка требует исключить практику передачи правкомиссией полномочий органам управления ОАО РЖД, внедрить контрактную систему и провести служебную проверку руководства Росжелдора.

Политика Вучич подтвердил нежелание Сербии вступать в НАТО Сербия не намерена вступать в НАТО и выбирает военный нейтралитет, заявил 24 марта президент республики Александар Вучич на церемонии в память о жертвах бомбардировки Югославии военными Североатлантического альянса в 1999 году.

Политика Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.

Общество Глава Жилищного комитета Петербурга Шиян уволен за снег и капремонт Как сообщили в Смольном, чиновник уволен «за многочисленные нарушения по обеспечению уборки внутриквартальных территорий города в зимний период 2018—2019 годов и неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий в исторической части Санкт-Петербурга».

Спорт Лыжник Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19.

Общество Власти Челябинска сносят скандальный рынок на улице Доватора Как ранее сообщал Znak.com, рынок на Доватора имеет скандальную славу.

Футбол Вратарь сборной Италии Перин получил травму, наступив на бутылку Стала известна причина, по которой вратарь Маттиа Перин был исключен из заявки сборной Италии на матч первого тура квалификации чемпионата Европы с Финляндией (2:0). Встреча состоялась накануне.

Общество Китай запрещает рыболовство в верхнем течении Иртыша Чёрный Иртыш – верхнее течение Иртыша, которое берёт начало в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и затем впадает в озеро Зайсан на территории Казахстана.

Происшествия Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.

Технологии У российских военных может появиться собственный мобильный оператор MVNO «Воентелекома» будет работать на сетях Tele2, знают сотрудник одного из виртуальных операторов и совладелец другого.

Футбол Ройс: «Победа в Голландии говорит о характере сборной Германии» Вингер сборной Германии Марко Ройс высказался о победе над командой Голландии (3:2) в матче отборочного турнира Евро-2020.

Политика Столтенберг пообещал, что Грузия станет членом НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции, и она обязательно станет в итоге членом альянса, однако не уточнил ни сроков вступления, ни того, сможет ли она сделать это без Абхазии и Южной Осетии.

Экономика «Ведомости»: UTair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов Авиакомпания UTair попросила списать 12-летний синдицированный кредит и половину семилетнего синдиката - по ним она должна 23,7 млрд рублей и 15,4 млрд рублей соответственно.

Финансы Что произойдет с рублем после заседания Банка России По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.

Шоу-бизнес Телеведущий Юрий Николаев прокомментировал сообщения о госпитализации 24 марта появилась информация, что известный российский ведущий Юрий Николаев потерял сознание, сильно ударился головой при падении, после чего был госпитализирован в московскую клинику.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Брянске Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.

Космос Эта Пасха будет последней: ученые предрекают очередной конец света Уфологи называют новые даты предстоящего конца света. По словам ученым, конец света должен произойти на Пасху.

Происшествия На военной базе США в Японии произошел взрыв На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.

Политика Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США Караван мигрантов из стран Центральной Америки начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщил портал Noticias24.

Космос Рогозин сообщил детали проекта окололунного туризма за $400 млн «Роскосмос» планирует осуществить проект по космическому туризму, предварительная стоимость которого составит около $400 млн.