Энергетика

Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 мартаКоммерсантъ 02:39

«Совещание будет посвящено вопросам корректировки отдельных параметров, вступивших в силу с этого года, налогового маневра в нефтяной отрасли, а также вопросу лицензирования экспорта, который, по сути, должен заменить после утверждения его параметров действующее соглашение с нефтяными компаниями и стабилизировать внутренний рынок моторного топлива»,— сказал господин Джус.
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Правительство обсудит с нефтяниками продление заморозки цен на топливо 26 марта

Комсомольская правда05:58

Козак 26 марта обсудит с нефтяниками предложения кабмина по топливному рынку

ПРАЙМ03:15

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Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 марта

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БИЗНЕС Online00:58

Козак обсудит с нефтяниками предложения кабмина по топливному рынку 26 марта

Говорит Москва03:24
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Тенденции в мире относительно американской валюты пока что отойдут на второй план, а вот динамика нефти может спровоцировать распродажи рубля во второй половине дня, если поддержка $66,50 по марке Brent не устоит, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.
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Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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