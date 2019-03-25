Энергетика
Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 мартаКоммерсантъ 02:39
«Совещание будет посвящено вопросам корректировки отдельных параметров, вступивших в силу с этого года, налогового маневра в нефтяной отрасли, а также вопросу лицензирования экспорта, который, по сути, должен заменить после утверждения его параметров действующее соглашение с нефтяными компаниями и стабилизировать внутренний рынок моторного топлива»,— сказал господин Джус.
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Правительство обсудит с нефтяниками продление заморозки цен на топливо 26 марта
Комсомольская правда05:58
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