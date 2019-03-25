Энергетика
Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 мартаКоммерсантъ 02:39
«Совещание будет посвящено вопросам корректировки отдельных параметров, вступивших в силу с этого года, налогового маневра в нефтяной отрасли, а также вопросу лицензирования экспорта, который, по сути, должен заменить после утверждения его параметров действующее соглашение с нефтяными компаниями и стабилизировать внутренний рынок моторного топлива»,— сказал господин Джус.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство обсудит с нефтяниками продление заморозки цен на топливо 26 марта
Комсомольская правда05:58
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Политика
Еврокомиссия закончила приготовления, необходимые на случай выхода Великобритании из ЕС без договора
Власти призывают граждан и бизнесменов из стран ЕС ознакомиться с последствиями такого варианта.
Обновлено в 11:31
Политика
Верховный суд РФ вернул КПРФ иск об отказе передачи мандата Грудинину
Верховный суд России вернул без рассмотрения иск КПРФ на отказ ЦИК России передать мандат депутата Госдумы гендиректору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:57
Общество
Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати
Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Актриса Юлия Пересильд показала подросших дочерей от Алексея Учителя
Актриса Юлия Пересильд опубликовала в соцсетях фотографию с дочерьми от кинорежиссера Алексея Учителя - 9-летней Аней и 6-летней Марией.
Обновлено в 07:27
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Технологии
Рогозин: В России создадут беспилотный трамвай
Обновлено в 07:55
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Культура
Мединский призвал отнестись с юмором к акции «МК» в Историческом музее
Министр культуры РФ Владимир Мединский призвал отнестись с юмором к акции журналистов "Московского комсомольца" в Историческом музее, которые повесили лишний "экспонат", чтобы написать материал о проблемах защиты музейных ценностей.
Обновлено в 08:43
Музыка
Шнуров рассказал о планах после распада «Ленинграда»
Обновлено в 07:25
Происшествия
Израильская армия сообщила о ракетном обстреле из сектора Газа
По данным армии и полиции Израиля, палестинские боевики выпустили ракету, которая попала в дом в одном из поселений к северу от Тель-Авива.
Обновлено в 00:14
Транспорт
Строители Крымского моста собрали все железнодорожные пролеты
Берега Крыма и Тамани теперь полностью соединены железнодорожными пролетами, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Обновлено вчера в 07:05
Футбол
«Реал» предложит за Мбаппе 280 миллионов евро
По информации издания, в ближайшие недели "королевский" клуб предложит за 20-летнего нападающего парижан 280 миллионов евро.
Обновлено в 08:50
Политика
Климкин предложил украинцам выехать из России для участия в выборах
Глава украинского МИД Павел Климкин рассказал, при каком условии находящиеся на территории России украинцы смогут проголосовать на выборах президента Украины.
Обновлено в 11:42
Политика
Оппозиция проведёт митинг по закону о референдуме в Ингушетии
Власти Ингушетии разрешили оппозиции провести митинг в республиканской столице - Магасе.
Обновлено в 10:51
Политика
Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Политика
Генсек НАТО оценил процесс интеграции Грузии в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о прогрессе Грузии в процессе интеграции в альянс, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
Мужчина застрелил пять человек на севере Китая
Мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия утром в уезде Кайлу. В результате стрельбы погибли пять человек, говорится в заявлении.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Кемерово почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них 41 ребенок, 79 человек пострадали.
Обновлено в 09:05
Общество
Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике
Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Футбол
Мемфис Депай: «Мы разочарованы»
Полузащитник сборной Голландии Мемфис Депай дал комментарий после матча квалификации Евро-2020 с Германией (2:3).
Обновлено вчера в 21:31
Космос
Астрономы определили место возникновения Юпитера
Обновлено в 08:04
Здоровье
Порядка 30% россиян страдают от психических расстройств
Ранее сообщалось, что более 2 миллионов россиян страдают от непсихотипических расстройств.
Обновлено в 12:39
Футбол
Кокорин до сих пор не обследован врачами «Зенита»
Обновлено в 10:58
Политика
МИД России обвинил США в «злобной клевете» из-за доклада Мюллера
Дипломаты посчитали, что американцы попались на "злобной клевете" из-за многих обвинений в "российском вмешательстве" и призвали Вашингтон признаться в этом.
Обновлено в 11:33
Музыка
Музыкант Скотт Уокер скончался на 77-м году жизни
Британский музыкант и композитор, экс-фронтмен The Walker Brothers Скотт Уокер умер в возрасте 76 лет.
Обновлено в 07:44