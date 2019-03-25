Энергетика

Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 мартаКоммерсантъ 02:39

«Совещание будет посвящено вопросам корректировки отдельных параметров, вступивших в силу с этого года, налогового маневра в нефтяной отрасли, а также вопросу лицензирования экспорта, который, по сути, должен заменить после утверждения его параметров действующее соглашение с нефтяными компаниями и стабилизировать внутренний рынок моторного топлива»,— сказал господин Джус.
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Козак 26 марта обсудит с нефтяниками продление соглашения о заморозке цен на топливо

ТАСС03:45

Козак 26 марта обсудит с нефтяниками предложения кабмина по топливному рынку

ПРАЙМ03:15

Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 марта

Коммерсантъ02:39

Правительство обсудит с нефтяниками продление заморозки цен на топливо 26 марта

Комсомольская правда05:58

Козак проведет совещание по корректировке налогового маневра 26 марта

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«В июле запланировано очередное повышение акцизов – цены остановить больше не удастся»

БИЗНЕС Online00:58

Козак обсудит с нефтяниками предложения кабмина по топливному рынку 26 марта

Говорит Москва03:24
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 09:51, Ашберн
Спорт

Васильева: руководство СБР устранилось из моего дела о допинге

Биатлонистка Маргарита Васильева прокомментировала свой допинговый скандал с пропуском тестов и заявила, что Союз биатлонистов устранился от дела и никак не участвовал в коммуникации биатлонистки с IBU.
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Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине

По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
Политика

Гуайдо призвал сторонников приготовиться к захвату власти в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников приготовиться к проведению операции «Свобода», которая приведет к захвату власти в Венесуэле.
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Общество

Росавиация ограничила полеты Nordwind ради безопасности

Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.
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Политика

СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов

По данным СМИ, Порошенко, в случае победы на выборах президента, хочет предложить первый номер списка своей партии премьеру Владимиру Гройсману.
Обновлено в 09:01
Происшествия

В Брянске опубликовано видео с места страшного ДТП у автовокзала

В Брянске опубликовали видео в первые минуты после трагического ДТП возле автовокзала, где погибли четыре человека и трое были ранены.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В МВД заинтересовались складом детского питания в морге Югорска

В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проведут проверку после появления данных о хранении детского питания в морге Югорска, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:39
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В Крыму начались масштабные учения ВДВ

Обновлено в 05:09
Происшествия

Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева передано в суд

«В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения»,— сообщили в МВД.
Обновлено в 04:05
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское на 26,2% – со 164 до 207 руб. за 0,75 литра.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие

Израиль начал стягивать войска к сектору Газа

Армия обороны Израиля начала переброску двух бригад к сектору Газа и объявила ограниченную мобилизацию резервистов после обстрела, устроенного палестинскими боевиками, в результате которого ракета попала в жилой дом и семь человек получили ранения, в том числе дети.
Обновлено в 05:43
Культура

Федор Бондарчук призвал освободить Кирилла Серебренникова

Обновлено в 08:22
Здоровье

За год процедурой ЭКО воспользовались 373 тамбовчанки

Если еще пять лет назад выполняли всего 30 операций экстракорпорального оплодотворения в течение года, то в 2018 году этой процедурой воспользовались 373 женщины.
Обновлено в 09:43
Транспорт

У Крымского моста соединили железнодорожные пролеты

На железнодорожной части моста через Керченский пролив соединили последние пролеты, сомкнувшие берега Крыма и Тамани.
Обновлено вчера в 03:38
Политика

S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»

Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Футбол

Азмун помог пострадавшим от наводнения в Иране

Обновлено в 07:22
Путешествия

Албания на полгода отменит визы для россиян

Албания отменит визы для россиян с 1 апреля по 31 октября 2019 года.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Общество

Мощное потепление придет в Москву с 28 марта

Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30
Экономика

«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%

С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
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Apple запустила трансляцию презентации за сутки до ее начала

Обновлено вчера в 16:02
Общество

Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах

В России наблюдается дефицит кадров по отдельным специальностям, поэтому в Министерстве науки и высшего образования приняли решение увеличить бюджетные места в вузах.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета

После приземления Фелипе VI и королева Летисия должны были выйти из самолета к ожидающей их делегации, в которую входили министры иностранных дел Испании и Аргентины и другие почетные гости.
Обновлено в 03:00
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Илья Воробьев: Серию с ЦСКА начнет Хелльберг

Серию с ЦСКА начнет Хелльберг, приводит ТАСС слова Воробьева. СКА и ЦСКА хорошие команды, поэтому все будут решать детали и мелочи.
Обновлено в 08:28
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Infiniti начала онлайн-продажи автомобилей в России

Компания Infiniti запустила в России сервис онлайн-продаж автомобилей через сайты официальных дилеров.
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Политика

Двух российских актеров не пустили на Украину

В пресс-службе госпогранслужбы Украины заявили, что пограничники не пропустили двух актеров, которые являются гражданами России, на Украину.
Обновлено в 09:09
Спорт

Фигурное катание, чемпионат мира: Тутберидзе рассказала о Медведевой

На чемпионате мира в Японии Загитова и Медведева впервые после Олимпийских игр в Корее вместе взошли на пьедестал почёта, спели гимн России, обнялись.
Обновлено в 09:00
Политика

СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине

Обновлено в 08:28
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Востриков раскритиковал расследование пожара в «Зимней вишне»

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Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что выводы Минюста США по итогам "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера полностью оправдывают его.
Обновлено в 05:40
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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