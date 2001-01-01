Футбол

Новое руководство ФК «Урожай» обещает вывести клуб в Премьер-Лигу
Новая Кубань
05:03

Новый генеральный директор футбольного клуба "Урожай" Дмитрий Градиленко дал пресс-конференцию в Краснодаре. Топ-менеджер сообщил, что перед командой, которую считают преемницей "Кубани", стоят амбициозные задачи. Цель — ввести коллектив в высший дивизион российского чемпионата.
Новая Кубань05:03

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Градиленко: «Урожай» планирует выйти в РПЛ

Нева Спорт05:59

Дмитрий Градиленко: «„Урожаю“ нужно как можно быстрее выйти в премьер-лигу»

Спорт-Экспресс05:35

Дмитрий Градиленко: «Главная задача „Урожая“ — вернуться в премьер-лигу»

Матч ТВ05:25

Дмитрий Градиленко: «Главная задача „Урожая“ — вернуться в премьер-лигу»

Sportbox.RU05:25

Новое руководство ФК «Урожай» обещает вывести клуб в Премьер-Лигу

Новая Кубань05:03
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Футбол

Модрич: рад, что кто-то обычный может выиграть «Золотой мяч»

Обновлено в 07:13
Футбол

Матч «ПСЖ» — «Монпелье» перенесён из-за массовых протестов в Париже

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Футбол

Новый сезон РПЛ начнется 14 июля 2019 года

Сезон-2019/20, как утверждает источник, будет стартовать 14 июля 2019 года. Окончание чемпионата будет 17 или 24 мая 2020 года.
Обновлено в 07:25
Футбол

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Обновлено в 07:16
Футбол

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Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва, оформивший дубль в матче с «Зенитом» (2:4), отметил принципиальность прошедшей встречи.
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Футбол

Икарди признан футболистом года в чемпионате Италии

Обновлено в 07:23
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Тарпищев раскритиковал Кафельникова из-за травли Глушакова

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поведение вице-президента организации Евгения Кафельникова.
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Аспиликуэта продлил контракт с «Челси» до 2022 года

29-летний футболист подписал новое соглашение сроком до лета 2022 года. Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года.
Обновлено в 07:29
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Дмитрий Баринов: «Семин сказал, что не отпустит меня из „Локомотива“»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что летом мог сменить клубную прописку.
Обновлено в 07:29
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Четыре футболиста «Енисея» не сыграют с ЦСКА из-за травм

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Буффон: «Я не рассматривал возможность перехода в „экзотическую“ лигу»

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон рассказал о причинах, почему он минувшим летом перешел из "Ювентуса" в парижский клуб.
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Юный череповчанин расплакался на встрече с футболистом Головиным

С командой череповецких футболистов встретился полузащитник «Монако» Александр Головин, об этом сообщают РИА-новости.
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Дмитрий Витальевич Градиленко
Футболист
Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, позднее российский футбольный агент и телекомментатор.
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Первенство Футбольной национальной лиги
Название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола России. До 2010 года включительно соревнования организовывались Профессиональной футбольной лигой и носили название Первый дивизион. C 2011 года организовываются Футбольной национальной Лигой.
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