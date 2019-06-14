Политика

Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставкуРИА Новости вчера в 10:44

Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь. Демократы считают, что таким образом будет частично решен политический кризис в стране.
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