Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставкуРИА Новости вчера в 10:44
Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь. Демократы считают, что таким образом будет частично решен политический кризис в стране.
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Додон: уход кабмина Филипа не повод для отмены воскресного марша поддержки
Sputnik Молдовавчера в 16:32
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