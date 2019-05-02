Музыка

Новое правило введено на «Евровидении»Газета.Ru 07:04

Участник "Евровидения-2019" от России Сергей Лазарев рассказал о новом правиле, введенном для всех участников международного песенного конкурса. Как передает "Пятый канал" со ссылкой на интервью Лазарева Первому каналу, теперь исполнителям нужно будет сдавать кровь на анализы.
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Новое правило введено на «Евровидении»

Газета.Ru07:04

Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением-2019

RT на русском05:02

Стало известно о новых правилах на «Евровидении»

Известиявчера в 17:07

Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением

РИА Новости03:36

Лазарев объяснил, зачем сдавал кровь перед Евровидением

ФАН04:13

Пользователи YouTube выбрали победителя «Евровидения-2019», и это – не Лазарев!

Хорошие новости05:33

Сергей Лазарев признался, что был вынужден сдавать кровь для участия в «Евровидении-2019»

Вокруг ТВ30 апреля в 18:28
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Зеленский назовёт кандидатов в министры после инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский назовёт имена кандидатов на посты министров страны после вступления в должность.
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В Тольятти нашли пропавшую трехлетнюю девочку

Напомним, в Тольятти 01.05.2019 г. в торговом центре "Акварель" пропала малолетняя девочка Саглам Кира Артемовна 14.08.2015 года рождения.
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12-летнюю дочь Джоли и Питта приняли за мальчика

Биологическая дочь Джоли и Пита, 12-летняя Шайло, попала в объектив папарацци. Подросшую девочку многие сначала приняли за мальчика.
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«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
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Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту

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Политика

Путин упростил получение российского гражданства для части украинцев

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Обновлено вчера в 06:56
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Оружейный магазин в Махачкале загорелся после хлопка

По словам очевидцев, пожару предшествовал громкий хлопок, после чего помещение загорелось.
Обновлено в 07:12
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Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
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Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая

«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
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Billboard назвал лучших исполнителей года

В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Общество

Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город

Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
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МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе

В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
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В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»

В сети появились восемь фотографий из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", на которых, согласно New York Post, показаны "ключевые моменты" эпизода.
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Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
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12-летняя дочь Юлии Началовой Вера тяжело, но стойко переживает смерть мамы.
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Обновлено в 07:27
Происшествия

Министр юстиции Кипра покидает пост из-за дела о серийном убийце

Министр юстиции Кипра Ионас Николау подал в отставку в связи с преступлениями местного серийного убийцы, в расследовании которых был допущен ряд ошибок.
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Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
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СК проверит информацию о приюте для пожилых в квартире дома в Барнауле

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Исполнительница роли Сансы Старк в сериале «Игры престолов» Софи Тернер вышла замуж за участника группы Jonas Brothers Джо Джонаса.
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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