Музыка
Новое правило введено на «Евровидении»Газета.Ru 07:04
Участник "Евровидения-2019" от России Сергей Лазарев рассказал о новом правиле, введенном для всех участников международного песенного конкурса. Как передает "Пятый канал" со ссылкой на интервью Лазарева Первому каналу, теперь исполнителям нужно будет сдавать кровь на анализы.
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Сергей Лазарев признался, что был вынужден сдавать кровь для участия в «Евровидении-2019»
Вокруг ТВ30 апреля в 18:28
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