Авто
Что касается шумно обсуждавшегося двухлитрового мотора семейства SkyActiv-X с воспламенением от сжатия, он пока тоже не анонсирован: в Mazda обмолвились вскользь, что новый двигатель может стать сердцем новейшей гибридной силовой установки.
Вести.Ru03:29
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Авто
Honda представила новый внедорожник Honda Passport
Обновлено в 05:33
Авто
Lexus повысил цены на большинство моделей в РФ
В ходе мониторинга цен на российском авторынке в конце ноября эксперты «Цена Авто» зафиксировали подорожание 13 из 19-ти моделей Lexus, представленных в РФ.
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Nissan отзывает в РФ почти 1000 автомобилей, включая Terrano и X-Trail
Обновлено в 05:59
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Hyundai привезет в Россию четыре новинки в 2019 году
В следующем году в Россию приедет обновленный седан Hyundai Elantra, хэтчбек i30 N и представительский седан G90, а уже во второй половине 2019 года, модельный ряд пополнит новый Hyundai Sonata.
Обновлено в 05:44
Авто
Продажи автомобилей с пробегом в РФ в январе-октябре выросли на 2,7%
Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России за 10 месяцев 2018 года составил порядка 4,5 млн единиц, что на 2,7% превосходит результат годичной давности, свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".
Обновлено в 04:58
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«Жигули» со штатным «автоматом»: в Беларуси продается редкий ВАЗ-2105
В Беларуси выставили на продажу редчайший ВАЗ-2105 с автоматической коробкой передач, импортированный из Нидерландов в 1991 году.
Обновлено в 05:54
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Уникальный спайдер Ferrari SP3JC показали для своих
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Немецкие тюнеры из ателье AC Schnitzer представили свою новую работу, основой для которой стала топовая версия нового купе BMW 8-й Серии - M850i.
Обновлено в 03:56
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Toyota Prius перевели на полный привод
Компания Toyota представила обновленную гибридную модель Prius, которая получила опциональную систему полного привода.
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Француз для России: автомобиль, на котором ездил император Николай II
Из истории известно, что компания Renault сотрудничала с Россией с начала прошлого века.
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На видео показали, как работает автопилот Tesla
На одном из каналов на YouTube появилось видео, посвященное автопилоту от Tesla.
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«Яндекс» покажет беспилотные автомобили на выставке в Лас-Вегасе
Компания «Яндекс» покажет свои беспилотные автомобили на выставке в Лас-Вегасе (США) в январе 2019 года.
Обновлено в 05:52
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Ford начал европейские продажи обновленного внедорожника Edge
Автобренд Ford в начале этого года презентовал на Женевском мотор-шоу новинку - рестайлинговую модель Edge.
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Volkswagen покажет ID BUZZ CARGO в новой ливрее в Лос-Анджелесе
Компания Volkswagen привезла на автосалон в Лос-Анджелесе последнюю версию концепта ID BUZZ, которая была представлена на выставке IAA.
Обновлено в 02:51
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Заводы Volkswagen в Эмдене и Ганновере перейдут на выпуск электромобилей
Обновлено в 04:49