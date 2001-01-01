Авто

Новое поколение Mazda3 стало полноприводным
Вести.Ru
03:29

Что касается шумно обсуждавшегося двухлитрового мотора семейства SkyActiv-X с воспламенением от сжатия, он пока тоже не анонсирован: в Mazda обмолвились вскользь, что новый двигатель может стать сердцем новейшей гибридной силовой установки.
Вести.Ru03:29

Подробнее о событии

Семейство Mazda 3 постаралось стать ещё ближе к водителю

Драйв04:30

Mazda представила новую Mazda3

Коммерсантъ04:25

Представлена обновлённая Mazda3 2019 модельного года

CarsWeek.ru02:10

Новая Mazda 3: изменилось всё!

За рулем01:41

Mazda3 2019 дебютирует в Лос-Анджелесе

Car.ru01:36

Новое поколение Mazda3 стало полноприводным

Вести.Ru03:29

Mazda представила «тройку» нового поколения

AutoNews02:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
Авто

Honda представила новый внедорожник Honda Passport

Обновлено в 05:33
Авто

Lexus повысил цены на большинство моделей в РФ

В ходе мониторинга цен на российском авторынке в конце ноября эксперты «Цена Авто» зафиксировали подорожание 13 из 19-ти моделей Lexus, представленных в РФ.
Обновлено в 06:07
Авто

Nissan отзывает в РФ почти 1000 автомобилей, включая Terrano и X-Trail

Обновлено в 05:59
Авто

Hyundai привезет в Россию четыре новинки в 2019 году

В следующем году в Россию приедет обновленный седан Hyundai Elantra, хэтчбек i30 N и представительский седан G90, а уже во второй половине 2019 года, модельный ряд пополнит новый Hyundai Sonata.
Обновлено в 05:44
Авто

Продажи автомобилей с пробегом в РФ в январе-октябре выросли на 2,7%

Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России за 10 месяцев 2018 года составил порядка 4,5 млн единиц, что на 2,7% превосходит результат годичной давности, свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".
Обновлено в 04:58
Авто

«Жигули» со штатным «автоматом»: в Беларуси продается редкий ВАЗ-2105

В Беларуси выставили на продажу редчайший ВАЗ-2105 с автоматической коробкой передач, импортированный из Нидерландов в 1991 году.
Обновлено в 05:54
Авто

Уникальный спайдер Ferrari SP3JC показали для своих

По предварительной информации, заказчиком спайдера Ferrari SP3JC стал бизнесмен Джон Коллинс (как раз с инициалами JC), основатель британской компании Talacrest, которая занимается перепродажей классических автомобилей Ferrari.
Обновлено в 04:37
Авто

Тюнеры из AC Schnitzer представили «злое» купе BMW 8-й Серии

Немецкие тюнеры из ателье AC Schnitzer представили свою новую работу, основой для которой стала топовая версия нового купе BMW 8-й Серии - M850i.
Обновлено в 03:56
Авто

Toyota Prius перевели на полный привод

Компания Toyota представила обновленную гибридную модель Prius, которая получила опциональную систему полного привода.
Обновлено в 06:16
Авто

Француз для России: автомобиль, на котором ездил император Николай II

Из истории известно, что компания Renault сотрудничала с Россией с начала прошлого века.
Обновлено в 05:15
Авто

На видео показали, как работает автопилот Tesla

На одном из каналов на YouTube появилось видео, посвященное автопилоту от Tesla.
Обновлено в 04:06
Авто

«Яндекс» покажет беспилотные автомобили на выставке в Лас-Вегасе

Компания «Яндекс» покажет свои беспилотные автомобили на выставке в Лас-Вегасе (США) в январе 2019 года.
Обновлено в 05:52
Авто

Ford начал европейские продажи обновленного внедорожника Edge

Автобренд Ford в начале этого года презентовал на Женевском мотор-шоу новинку - рестайлинговую модель Edge.
Обновлено в 04:47
Авто

Volkswagen покажет ID BUZZ CARGO в новой ливрее в Лос-Анджелесе

Компания Volkswagen привезла на автосалон в Лос-Анджелесе последнюю версию концепта ID BUZZ, которая была представлена на выставке IAA.
Обновлено в 02:51
Авто

Заводы Volkswagen в Эмдене и Ганновере перейдут на выпуск электромобилей

Обновлено в 04:49
Главное