Авто
Новое поколение Mazda3 стало полноприводным
Новое поколение Mazda3 стало полноприводнымВести.Ru03:29
Что касается шумно обсуждавшегося двухлитрового мотора семейства SkyActiv-X с воспламенением от сжатия, он пока тоже не анонсирован: в Mazda обмолвились вскользь, что новый двигатель может стать сердцем новейшей гибридной силовой установки.
Вести.Ru03:29
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Авто
Lincoln представил серийный кроссовер Lincoln Aviator
Обновлено в 07:40
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Компания Hyundai привезет в Россию четыре новинки в 2019 году
В начале следующего года Hyundai привезёт в Россию обновлённый седан Elantra, а чуть позже появятся хэтчбек i30 N и бизнес-седан Genesis G90 второго поколения.
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Nissan отзывает в РФ почти 1000 автомобилей, включая Terrano и X-Trail
Обновлено в 07:10
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Выручка от продажи SUV в РФ превысила один триллион рублей
На второй строке располагается Volkswagen Tiguan с показателем 2 838 экземпляров и выручкой в 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 07:33
Авто
«Яндекс» на выставке в Лас-Вегасе представит беспилотные автомобили
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Обновлено в 07:35
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BMW представила концепт кроссовера Vision iNeXT
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Производство внедорожников проекта «Кортеж» начнут в 2020 году
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Тюнеры из AC Schnitzer представили «злое» купе BMW 8-й Серии
Немецкие тюнеры из ателье AC Schnitzer представили свою новую работу, основой для которой стала топовая версия нового купе BMW 8-й Серии - M850i.
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Авто
В Москве проверка ОСАГО с помощью камер может быть отложена
Система проверки наличия у автомобилистов полисов ОСАГО с помощью дорожных камер в Москве, скорее всего, не будет запущена в ноябре, сообщил журналистам исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
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На видео показали, как работает автопилот Tesla
На одном из каналов на YouTube появилось видео, посвященное автопилоту от Tesla.
Обновлено в 06:45
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Француз для России: автомобиль, на котором ездил император Николай II
Из истории известно, что компания Renault сотрудничала с Россией с начала прошлого века.
Обновлено в 05:15
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Новый Porsche 911: классический облик и современная начинка
Первый представитель нового семейства не отклоняется от классической формулы, которая использовалась при создании автомобилей Porsche на протяжении десятилетий, но продолжает совершенствовать идеи, которые сделали Carrera легендой.
Обновлено в 07:06