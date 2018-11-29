Компания Kia представила новое поколение кроссовера Soul — автомобиль дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе. Модель, построенная на новой платформе, сохранила характерный дизайн, при этом ее отличительной особенностью стали увеличившиеся фонари и сложная многоуровневая передняя оптика.

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Авто Авто Внедорожник Aurus Komendant начнут выпускать через два года Новинка с названием Aurus Komendant, по словам Мантурова, отправится в серийное производство в конце 2020 года или в начале 2021 года.

Авто Авто Пикап Toyota Hilux в октябре стал самым популярным пикапом в РФ По данным аналитиков, самым продаваемым пикапом в России (впервые с мая) по итогам октября стал японский Toyota Hilux – его обладателями стали 305 человек, что на 2% больше, чем в октябре прошлого года.

Авто Авто Chery Tiggo 2 и Tiggo 5 в России подешевели на 55-80 тысяч рублей По данным экспертов, в ноябре текущего года кроссоверы Chery Tiggo 2 и Tiggo 5 в некоторых комплектациях подешевели на 55 — 80 тысяч рублей.

Авто Авто Mercedes-Benz обновил спорткары AMG GT Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Лос-Анджелесе представила обновлённое семейство спорткаров AMG GT.

Авто Авто 70% петербургских Hyundai получат российские двигатели и КП Ранее представили производителя говорили о намерении еще увеличить локализацию, а сегодня журналистам «Ведомостей» стало известно, что 70% петербургских Hyundai получат российские двигатели и КП.

Авто Авто Suzuki анонсировала кросс-версию микровэна Suzuki Spacia Сегодня в компании анонсировали выход на японский рынок кросс-версии микровэна Suzuki Spacia, сообщив, что в продажу он поступит в следующем месяце.

Авто Авто Toyota представила в Таиланде обновлённый Fortuner TRD Sportivo 2 Компания Toyota официально представила на международном автосалоне Thai Motor Expo 2018 в Таиланде обновлённый внедорожник Fortuner TRD Sportivo 2.

Авто Авто Cadillac Escalade получил спортивную версию Новых моделей Cadillac в Лос-Анджелесе не привез, зато покажет публике особую версию внедорожника Escalade под названием Sport Edition.

Авто Авто В каких случаях госномера автомобиля признают нечитаемыми В процессе эксплуатации автомобиля государственные номера имеют свойство изнашиваться, некоторые цифры могут частично, или полностью стереться.

Авто Авто Genesis в октябре увеличил продажи в России в 2,2 раза Российские дилеры Genesis в октябре реализовали 194 автомобиля, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлом годом.

Авто Авто Почему галогенки не спешат уступать место светодиодам В обсуждении материала «Светодиоды против галогенок» на сайте вы заявили, что газоразрядные фары уйдут со сцены, а древние галогенные останутся.