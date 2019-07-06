Происшествия
Новое мощное землетрясение зафиксировано в КалифорнииРоссийская газета 00:49
В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата. Как информирует EMSC, эпицентр сейсмособытия находился в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса. Очаг залегал на глубине десять километров.
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This one was measured at a preliminary 7.1 magnitude around 8 p.m. Friday, one day after the 6.4 magnitude near this same location #earthquake pic.twitter.com/JDbsFAWHCnРосбалт01:49
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