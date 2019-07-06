с чего всё началось

В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата. Как информирует EMSC, эпицентр сейсмособытия находился в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса. Очаг залегал на глубине десять километров.

Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Политика В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.

Политика Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании.

Происшествия В Москве столкнулись четыре автомобиля Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Политика Рухани назвал санкции США против Ирана «актом терроризма» Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном назвал экономические санкции Соединённых Штатов, введённые против Тегерана, «актом терроризма».

Происшествия В Свердловской области взорвался бензовоз Бензовоз взорвался в Свердловской области, по предварительным данным, три человека погибли и шесть пострадали, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.

Политика СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.

Политика ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Происшествия Помощник полпреда президента задержан по подозрению в госизмене Задержанный по подозрению в госизмене гражданин РФ оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе, Александром Воробьёвым, сообщает «Интерфакс».

Музыка В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.

Музыка Амстердам отказался проводить Евровидение-2020 Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.

Общество В Вольске считают условия программы для молодых семей невыносимыми Начальник УМХ не обозначил, что количество стоящих на очереди семей уменьшается не от полного удовлетворения потребностей в финансовом выражении, а от довольно жестких условий, применяемых к участникам программы.

Общество «Ленинград» обвинили в распространении импотенции Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин обвинил группу «Ленинград» в распространении импотенции и демонстрации сатанинских ритуалов.

Происшествия Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.

Футбол Аргентина – Чили. Месси получил красную карточку за стычку с Меделем Форвард Лионель Месси сцепился с чилийским защитником Гари Меделем, в итоге оба футболиста получили красные карточки и отправили досматривать игру в подтрибунное помещение.

Кино Фильм Акопова «Бык» стал призером фестиваля в Карловых Варах Художественный фильм «Бык» российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию в конкурсной секции «К Востоку от Запада» международного кинофестиваля в Карловых Варах в Чехии.

Происшествия В США минимум 20 человек пострадали от взрыва газа в торговом центре Как сообщает NBC News в субботу, 6 июля, в результате инцидента пострадало множество человек, однако точное количество не называется.

Футбол «Реал» предлагает «МЮ» за Погба 80 млн евро плюс Иско или Бэйла Изначально в СМИ писали о том, что «Реал» может заплатить 150 млн евро за 26-летнего француза, однако в мадридском клубе предпочтут сократить финансовые затраты, включив в сделку одного из футболистов.

Футбол «Спартак» объявил об уходе Боккетти «Спартак» официально объявил об уходе защитника Сальваторе Боккетти.

Шоу-бизнес Пельш назвал неожиданную причину расставания Аршавина и Барановской В какой-то момент Пельш озвучил свою версию, почему рухнул брак Барановской и футболиста Аршавина.