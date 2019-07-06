с чего всё началось

В Калифорнии зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло на юге штата. Как сообщает Геологическая служба США, эпицентр располагался в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса. Отметим, подземные толчки в Калифорнии регистрируются уже не первый день.

Политика В Петербурге сотни оппозиционеров снимают с выборов Например, в муниципалитете «Звездное» оппозиционерам начали отказывать в регистрации, объясняя это отсутствием необходимых документов.

Здоровье В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.

Футбол Месси проигнорировал церемонию награждения сборной Аргентины Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не присутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки.

Происшествия Палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военнослужащих Палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военнослужащих, ранив пятерых из них, его задержали спустя несколько часов поисков на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.

Общество Дерматолог дал советы по предотвращению и лечению солнечных ожогов Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки (Robert Gniadecki) напомнил порядок действий по лечению солнечных ожогов.

Происшествия Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.

Политика В Греции начались досрочные выборы в парламент В Греции начались выборы в парламент, который был досрочно распущен 11 июня.

Экономика Фармкомпании выплатили российским врачам 3,3 млрд рублей Свыше 42,4 тысячи медиков получили вознаграждение за услуги, оказанные предприятиям производящим медикаменты Фармацевтические компании выплатили более 3,3 млрд рублей российским врачам в 2018 году, сообщает РБК.

Общество Из-за маловодья на Волге ожидаются нештатные ситуации В Федеральном агентстве водных ресурсов рассказали о том, что к концу лента и началу осень на Волге может значительно понизиться уровень воды.

Армия и оружие Иркутский авиационный завод строит ещё два опытных самолёта МС-21 Иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21, один из них пройдёт испытания с российским двигателем ПД-14.

Авто УАЗ вспомнил нестандартную санитарную УАЗ «Буханку» Ульяновский автозавод (УАЗ) вспомнил в своей группе «ВКонтакте» об одной из самых интересных версий легендарной УАЗ «Буханки» (УАЗ-3303) – санитарном микроавтобусе САРЗ-2925, построенном Самарским авторемонтным заводом совместно с НТС ВАЗа в середине 90-х годов прошлого века.

Происшествия Большинство задержанных в Канкуне россиян депортировали из Мексики Семеро из десяти россиян, задержанных в аэропорту мексиканского Канкуна, в субботу вечером депортированы из Мексики, сообщили РИА Новости в посольстве России.

Происшествия 30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.

Политика Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД Иран начинает обогащение урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, об этом сообщили власти страны.

Политика В Грузии выразили надежду на продолжение торговых отношений с Россией Власти Грузии надеются, что Россия не станет вводить запрет на грузинскую продукцию и не прекратит торговые отношения с республикой.

Космос Запуск спутника-наблюдателя ОАЭ Falcon Eye 1 отложили из-за непогоды Компания Arianespace отложила запуск спутника-наблюдателя Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1, запланированный на 5 июля, из-за погодных условий в районе космодрома Куру.

Политика Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным» Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».

Футбол СПАЛ арендовал Беришу у «Аталанты» СПАЛ взял в аренду на один сезон у "Аталанты" голкипера Этрита Беришу, сообщает официальный сайт клуба.

Политика ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Политика Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.

Армия и оружие Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук» «Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».

Политика Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.