Футбол
Новичок «Зенита»: мы с Халком друзья и земляки, но немножко разные людиРИА Новости 09:23
Бразильский защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Дуглас Сантос, отвечая на вопрос, не хочет ли он станцевать на Невском проспекте как Халк, сказал, что он является другом и земляком бывшего форварда "сине-бело-голубых", но отличается от него по темпераменту.
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