Футбол
Новичок «Зенита» Малком остался в запасе на матч с «Краснодаром»Газета.Ru 13:39
Петербургский "Зенит" и "Краснодар" определились со стартовыми составами на матч четвертого тура чемпионата России, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ). Вингер сине-бело-голубых Малком, перешедший из "Барселоны" 2 августа, начнет встречу на скамейке запасных.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
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