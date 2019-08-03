Футбол

Новичок «Зенита» Малком остался в запасе на матч с «Краснодаром»Газета.Ru 13:39

Петербургский "Зенит" и "Краснодар" определились со стартовыми составами на матч четвертого тура чемпионата России, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ). Вингер сине-бело-голубых Малком, перешедший из "Барселоны" 2 августа, начнет встречу на скамейке запасных.
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«Зенит» — «Краснодар»: Малком остался в запасе хозяев

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