Футбол
Новичок «Зенита» Дуглас Сантос рассказал об адаптации в командеГазета.Ru 01:11
Стоит отметить, что бразилец был признан лучшим игроком в первых двух матчах сине-бело-голубых в Российской премьер-лиге. Ранее сообщалось, что бывший полузащитник "Зенита" и "Ювентуса" Клаудио Маркизио может вернуться в чемпионат Италии.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:45, Ашберн
Общество
К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей
«Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
Общество
Мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в центре Москвы 17 августа
Несмотря на отказ властей, заявители все равно решили провести одиночные пикеты по намеченному маршруту.
Обновлено 15 августа в 10:05
Происшествия
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе найдены тела восьми человек, сообщает портал Думская.net.
Обновлено в 02:35
Политика
Трамп мечтает купить Гренландию
Обновлено 15 августа в 20:48
Общество
На выходные в Москве объявили желтый уровень погодной опасности
С вечера пятницы по утро воскресенья в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщается на сайте российского Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 02:44
Футбол
Тите: Неймар сказал, что ждёт решения «ПСЖ»
«Спросил, как он воспринимает всю эту ситуацию, и он ответил: „Я спокоен, знаю, что переговоры ведутся, теперь жду решения “ПСЖ».
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона
Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.
Обновлено вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Худенькая Полина Гагарина опубликовала фото в купальнике
Полина Гагарина опубликовала фото в купальнике в своем Instagram-микроблоге. Увидев его поклонники забеспокоились об излишней худобе кумира.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Минприроды не исключает полного запрета на экспорт леса в Китай
Обновлено 15 августа в 03:03
Происшествия
Стало известно, как пилот А321 отреагировал на награду
Обновлено вчера в 12:43
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
Появилось видео посадки Airbus А321 на кукурузное поле в Подмосковье
Airbus А321 «Уральских авиалиний», на борту которого находились 233 человека (226 пассажиров и 7 членов экипажа), совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено 15 августа в 03:19
Политика
«Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости".
Обновлено вчера в 15:14
Политика
В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено вчера в 06:18
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Во Франции призвали наладить отношения с Россией раньше США
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин намерен обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном двусторонние российско-французские отношения и ситуацию на Украине.
Обновлено в 02:00
Футбол
Цорн поздравил Мельгарехо с юбилейным матчем за «Спартак»
Руководитель красно-белых поздравил полузащитника Лоренсо Мельгарехо с достижением рубежа в 100 матчей за московскую команду.
Обновлено 15 августа в 16:15
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Ранее в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды.
Обновлено вчера в 16:57
Космос
Роскосмос разработал способ маскировки спутников
Обновлено вчера в 21:02
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено вчера в 09:21
Авто
Немецкая компания отказалась от закупки партии автомобилей Tesla
Немецкая компания Nextmove, которая занимается прокатом автомобилей, отказалась от закупки крупной партии электромобилей Tesla.
Обновлено в 00:59
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
В Хабаровске самолёт совершил экстренную посадку
Самолёт совершил экстренную посадку в Хабаровске.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 16:17
Авто
Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4
Компания Toyota готовится представить новый паркетник Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Росгидромет объяснил скачок радиации после аварии под Северодвинском
Специалисты Росгидромета считают, что кратковременное повышение уровня радиации в Северодвинске 8 августа связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.
Обновлено вчера в 15:44