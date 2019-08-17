Футбол

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос рассказал об адаптации в командеГазета.Ru 01:11

Стоит отметить, что бразилец был признан лучшим игроком в первых двух матчах сине-бело-голубых в Российской премьер-лиге. Ранее сообщалось, что бывший полузащитник "Зенита" и "Ювентуса" Клаудио Маркизио может вернуться в чемпионат Италии.
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Бразильский футболист, защитник клуба «Зенит». Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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