Новичок «Зенита» Барриос выбрал номер, под которым играл СемакТелеканал Санкт-Петербург 04:51

Главный тренер поприветствовал Барриоса и немного пообщался с колумбийцем.

Спорт день за днем

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Происшествия В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.

Политика Путин объявил приостановке участия России в ДРСМД Президент Владимир Путин объявил о приостановке членства России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия Российских моряков заподозрили на Кабо-Верде в перевозке 9,5 т кокаина Власти Республики Кабо-Верде (островное государство на Западе Африки) по подозрению в контрабанде наркотиков задержали 11 российских моряков.

Происшествия Бывший мэр Тулы задержана на Кипре Правоохранительные органы Республики Кипр задержали бывшего мэра города Тулы Алису Толкачеву по запросу российских коллег.

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Происшествия В США освободили российскую актрису Ирину Усок Российскую актрису Ирину Усок, которую задержали в США за препятствование биологическому отцу в опеке над дочерью, освободили из-под стражи в суде, сообщает генконсульство России в Нью-Йорке на своей странице в твиттере.

Политика Военные устранили угрозу наводнения из-за схода оползня на реке Бурея Специалисты Минобороны ликвидировали угрозу наводнения, появившуюся после схода массы грунта в реку Бурея.

Происшествия Во Франции «желтые жилеты» прошли маршем через Париж Несколько тысяч протестующих в «желтых жилетах» прошли через Париж и другие французские города в субботу, 2 февраля.

Происшествия Следователи отпустили активистку «Открытой России» на похороны дочери Находящуюся под домашним арестом в Ростове-на-Дону активистку регионального общественного движения "Открытая Россия" Анастасию Шевченко отпустили на похороны дочери, которые пройдут 4 февраля.

Общество В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана и гололедицы Желтый уровень опасности объявлен в Москве в субботу, 2 февраля, из-за тумана и гололедицы говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

Авто Компания SCG показала дизайн вездехода Boot на фото Примерно год назад создатель SCG Джеймс Гликенхаус демонстрировал тизеры внедорожника Boot.

Происшествия Саратовца впервые в России арестовали за экстремизм по новой статье Кировский районный суд Саратова впервые арестовал местного жителя за экстремизм по новой статье КоАП после частичной декриминализации ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Общество Открылась вакансия путешественника с зарплатой $100 тыс. в год Сайт люксовых вещей HushHush разместил вакансию путешественника, в обязанности которого будет входить тестирование роскошных машин, яхт и поездки на частные острова.

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Общество Сурок Фил предсказал ранний приход весны Сурок Фил из города Панксатони (штат Пенсильвания, США) предсказал в субботу, 2 февраля, раннюю весну, сообщает USA Today.

Теннис Бертенс вышла в финал турнира в Петербурге Представительница Нидерландов Кики Бертенс пробилась в финал теннисного турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 755 тысяч долларов.

Происшествия Жительница Брянской области погибла после падения льда с крыши Как рассказали в управлении СК по Брянской области, трагедия произошла вечером 1 февраля: - Во время очистки крыши здания ТЦ "Вавилон" в городе Дятьково произошло падение наледи на 41-летнюю прохожую.